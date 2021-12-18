Він підтвердив, що деякий час жив у РФ, але події в Україні в 2014-2015 роках остаточно вплинули на його життя.

Колишній заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі, якого звільнили з посади після інциденту на блокпосту на в'їзді в Донецьку область, вперше дав велике інтерв'ю, прокоментувавши всі звинувачення.

Інтерв'ю Гогілашвілі дав виданню "Бабель".

Так, він категорично заперечив наявність російського паспорта. В інтерв’ю Гогілашвілі підтвердив, що деякий час мешкав в РФ, але події в Україні в 2014-2015 роках остаточно вплинули на його життя.

"Я визначився на 100% у 2015 році. Я був на Майдані, про що ніколи в житті не кричав. Не вішав плакатів. Я ніколи не міг уявити собі, що я - людина, яка служила цій країні, - буду звинувачений у тому, що я проросійської спрямованості", - зазначив він.

"Я знаю на 100%, ця країна - країна свободи, і єдиний ворог - це Росія. Я не повʼязую себе із Росією. Я - не громадянин Росії і не є ним - ні понятійно, ні фактично", - підкреслив Гогілашвілі.

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Також він заперечив наявність судимості, пояснив знайомство з Валуєвим та дружбу з президентом Володимиром Зеленським.

У своєму інтерв'ю Гогілашвілі також вперше розповів про замах на нього і заперечив наявність спецохорони.

"Була спроба замаху на мене - розстріляли машину у 2019 році. Після призначення, місяця через три, є кримінальне провадження, але я не можу про це говорити. Була загроза сімʼї. І я живу у такому стані. Зрозумійте, я не пончиками торгував на ринку. Це мільйони доларів. Я перейшов дорогу в цій країні такій кількості людей, які торгують наркотою до цього дня", - зазначив Гогілашвілі.

Скандал з Гогілашвілі

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня низка ЗМІ поінформували, що Гогілашвілі влаштував скандал на блокпосту на в'їзді у Донецьку область через те, що його автівку зупинили й попросили показати документи.

Зокрема, він обурився, що правоохоронці його не впізнали, а згодом погрожував їм, використовуючи нецензурну лексику.

Пізніше на інцидент відреагував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, підписавши наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі від посади. Також міністр повідомив, що ініціюватиме перед урядом питання про відкриття дисциплінарного провадження щодо Гогілашвілі.

Після цього Гогілашвілі вибачився за свою "надмірну емоційність" під час інциденту на блокпосту при в'їзді у Донецьку області.

Він заявив, що погоджується з ініціативою міністра Дениса Монастирського відкрити дисциплінарне провадження щодо нього та сприятиме його проведенню.

12 грудня президент України Володимир Зеленський звернувся до міністра внутрішніх справ та Кабінету міністрів з проханням розглянути питання про звільнення Гогілашвілі.

13 грудня на сайті Кабінету міністрів опублікували розпорядження про звільнення Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.

Згідно з текстом розпорядження, його звільнили за власним бажанням.

Автор: Тетяна Герасименко