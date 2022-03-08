24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну / Ілюстрація REUTERS
Росія ввела заборону на вивезення іноземних медичних виробів, доставлених з країн, які ввели антиросійські санкції.
Про це йдеться в заяві уряду країни-агресора.
Постанову підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.
Йдеться про медичні вироби, які зараз знаходяться на складах імпортерів або проходять митні процедури. В уряді країни-агресора стверджують, що вжиті заходи допоможуть не допустити дефіциту таких виробів в Росії на тлі введених проти неї санкцій.
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