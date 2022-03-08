Йдеться про медичні вироби, які зараз знаходяться на складах імпортерів або проходять митні процедури.

Росія ввела заборону на вивезення іноземних медичних виробів, доставлених з країн, які ввели антиросійські санкції.

Про це йдеться в заяві уряду країни-агресора.

Постанову підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

Йдеться про медичні вироби, які зараз знаходяться на складах імпортерів або проходять митні процедури. В уряді країни-агресора стверджують, що вжиті заходи допоможуть не допустити дефіциту таких виробів в Росії на тлі введених проти неї санкцій.

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