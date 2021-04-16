Президент України зазначив, що люди, які живуть на тимчасово окупованих територіях, повинні зрозуміти, що вони всі - українці і повинні хотіти бути в Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що тимчасово окуповані Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей без України будуть "мертвими територіями", на яких буде гірше жити, ніж в Чорнобилі.

Про це він сказав в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro, повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами президента, повернення тимчасово окупованих територій є одним із найскладніших питань.

"Люди, які не живуть в Україні, іноді говорять, що з Донбасом усе зрозуміло, він повернеться, а Крим - ніколи не повернеться. Інші люди, навіть в Україні, кажуть, що Донбас ви повернете, а Крим, можливо, лише після того, як зміниться президент у Росії. Я живу в іншій парадигмі. Для мене Крим і Донбас нікуди не йшли, і це - точно наші території. І вони не будуть щасливі без України", - додав Зеленський.

"Ми це бачимо по тих територіях, де є окупація, - в Абхазії, Придністров’ї тощо. Я не бачив там якогось наукового прориву, крутих підприємств, хмарочосів Гонконгу. Я не бачив там життя. Тому я не бачу там щастя. А коли люди нещасливі, вони їдуть з тієї території. Отже, це буде "мертва" територія. Це буде гірше, ніж Чорнобиль. Тому що навіть у Чорнобиль приїжджають туристи. А це будуть просто "мертві" регіони, на жаль", - підкреслив глава держави.

Зеленський зазначив, що люди, які живуть на тимчасово окупованих територіях, повинні зрозуміти, що вони всі - українці, і вони повинні хотіти бути в Україні. Так само, як українці на контрольованій території хочуть бути разом з ними.

"Я знаю, багато цивільних людей живуть там, як у полоні. Але вони вважать себе українцями. Є люди в Криму, які свого часу кричали, що прийде Росія, і вони будуть "перлиною біля моря". Але нічого не відбулося. Стало гірше, туризму немає, підприємств немає, роботи немає, ціни високі, води немає. Тому я вважаю, що для них немає майбутнього без України", - підкреслив президент.

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Окупація Криму Росією та дестабілізація на Донбасі

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Окрім цього Росія в березні 2014 року почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ поставляє терористам "ДНР" і "ЛНР" озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.

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Автор: Костянтин Гончаров