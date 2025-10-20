За його словами, Кремль фактично втратив свої енергетичні позиції в Європі.

Росія втратила енергетичні можливості в Європі, наразі США заповнюють цю нішу і планують інвестиції в Україну. Про це сказав президент України Володимир Зеленський журналістам 19 жовтня, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначив глава держави, Кремль фактично втратив свої енергетичні позиції в Європі.

"Американці все одно повністю витіснять російський газ з Європи. Ми маємо зрозуміти - не зважаючи на ті чи інші домовленості, Росія Європу програла американцям", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна також зробила свій внесок у цей процес:

"Безумовно, Україна допомогла".

Водночас, Зеленський розповів, що американські енергетичні компанії планують вийти на український ринок.

Один із прикладів, як поінформував президент, - це двосторонній газовий проект з американцями.

"Як варіант ставити LNG-термінал в Одесі, але тут треба домовлятися з Туреччиною, щоб Босфор працював для цього", - пояснив він.

Глава держави додав, що цей проект уже був представлений у Білому домі та американським компаніям.

"Це великий газовий проект. Ми можемо говорити про американський газ. Вони бачать, що у нас найбільше газосховищ, що у нас є мережа. Їм це цікаво", - наголосив Зеленський.

Санкції проти РФ

Як повідомляв УНІАН, керівництво Європейського Союзу хоче запровадити новий санкційнииий інструмент для протидії так званому "тіньовому танкерному флоту" Росії.

Зокрема, дипломатичний орган Європейського Союзу, Європейська служба зовнішніх дій (ЄВС), закликає держави-члени підтримати морську декларацію, що дозволить організовувати перевірки танкерів російського "тіньового флоту" у співпраці з державами, під прапорами яких формально ходять ці судна. Документ пропонує укласти угоди між ЄС і так званими державами прапора, щоб європейці могли здійснювати "попередньо санкціоновані висадки на борт для перевірок".

Це має зокрема вирішити проблему збільшення кількості випадків фейкової реєстрації танкерів під прапорами країн, що не давали на це дозволу.

