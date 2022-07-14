Спільне засідання Державної Думи та Ради Федерації Російської Федерації заплановано на 15 Липня. Президент РФ Володимир Путін, Олександр Лукашенко та український президент-утікач Віктор Янукович можуть підписати "пакт про об'єднання" трьох країн.
Про це розповів російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю ТСН.uа.
"Багато хто пов'язує грандіозні події з призначеним на 15 Липня спільним засіданням і Держдуми, і Ради Федерації. Але багато хто вже забув, що на початку березня було те ж саме. Вони з великою помпою оголосили, що буде спільне засідання Держдуми і Ради Федерації, а потім закінчилося все пшиком. Тоді це було пов'язано з приїздом Лукашенка. Путін думав, що він доламає його остаточно на велике об'єднання. Але Лукашенко, як завжди, пропетляв", - пояснив експерт.
За його словами, в Кремлі можуть оголосити про об'єднання Росії, Білорусі та України. Він вважає, що для підпису фейкового документа Путін використовує президента-втікача України і зрадника Віктора Януковича.
"Ідіотський сценарій, але можливо він стане реальністю, - проголошення так званої спільної держави. Привезуть звідкись труп Януковича. І ось три великих слов'янських президента - Путін, Лукашенко і Янукович - підпишуть пакт про об'єднання трьох великих слов'янських держав. Такі плани теж блукають у Кремлі. Але я думаю, що нічим історичним це засідання 15 Липня не закінчиться. Янукович підпише що завгодно, Лукашенко знову пропетляє, а на мобілізацію Путін не наважиться", — підсумував Піонтковський.
Як раніше повідомляв УНІАН, російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський зазначив, що амбіції Кремля стали скромнішими у війні проти України. Тепер максимальна мета - захоплення Слов'янська в Донецькій області.