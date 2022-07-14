Андрій Піонтковський впевнений, що це ідіотський сценарій, але він може стати реальністю.

Спільне засідання Державної Думи та Ради Федерації Російської Федерації заплановано на 15 Липня. Президент РФ Володимир Путін, Олександр Лукашенко та український президент-утікач Віктор Янукович можуть підписати "пакт про об'єднання" трьох країн.

Про це розповів російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю ТСН.uа.

"Багато хто пов'язує грандіозні події з призначеним на 15 Липня спільним засіданням і Держдуми, і Ради Федерації. Але багато хто вже забув, що на початку березня було те ж саме. Вони з великою помпою оголосили, що буде спільне засідання Держдуми і Ради Федерації, а потім закінчилося все пшиком. Тоді це було пов'язано з приїздом Лукашенка. Путін думав, що він доламає його остаточно на велике об'єднання. Але Лукашенко, як завжди, пропетляв", - пояснив експерт.

За його словами, в Кремлі можуть оголосити про об'єднання Росії, Білорусі та України. Він вважає, що для підпису фейкового документа Путін використовує президента-втікача України і зрадника Віктора Януковича.

"Ідіотський сценарій, але можливо він стане реальністю, - проголошення так званої спільної держави. Привезуть звідкись труп Януковича. І ось три великих слов'янських президента - Путін, Лукашенко і Янукович - підпишуть пакт про об'єднання трьох великих слов'янських держав. Такі плани теж блукають у Кремлі. Але я думаю, що нічим історичним це засідання 15 Липня не закінчиться. Янукович підпише що завгодно, Лукашенко знову пропетляє, а на мобілізацію Путін не наважиться", — підсумував Піонтковський.

Як раніше повідомляв УНІАН, російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський зазначив, що амбіції Кремля стали скромнішими у війні проти України. Тепер максимальна мета - захоплення Слов'янська в Донецькій області.

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