Співпраця України та Америки не припиняється ні на мить, наголосив президент.

Президент Володимир Зеленський вважає, що розгублені скарги Москви доводять ефективність співробітництва України та Сполучених Штатів Америки.

Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення до українців. Президент нагадав, що сьогодні зустрівся з делегацією Конгресу США. "Це дуже важливий сигнал для нашої держави, усього регіону та світу. Вчора – президент Байден у Києві. Сьогодні – представники Конгресу, а саме – члени Республіканської партії", - повідомив Зеленський.

"Наша співпраця з Америкою не припиняється ані на день, ані на хвилину. Ми разом дієво зміцнюємо глобальну безпеку. І, до речі, розгублені скарги, що звучать із Москви, є лише зайвим доказом нашої ефективності – України, Сполучених Штатів і всього вільного світу", - підкреслив президент.

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Допомога Україні від США

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого до Києва прибув президент Сполучених Штатів Джо Байден. Після зустрічі з ним Зеленський заявив, що результат візиту стане відчутним на полі бою.

Того ж дня Байден оголосив про додаткову оборонну допомогу для України на півмільярда доларів. Новий пакет допомоги містить артилерійські боєприпаси для реактивних систем залпового вогню підвищеної мобільності HIMARS і гаубиць, додаткові "Джавеліни" і протитанкові системи, інші засоби.

21 лютого Зеленський розповів конгресменам-республіканцям про ситуацію на фронті та злочини російських окупантів. Президент зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США на чолі з головою Комітету із закордонних справ Майклом Макколом.

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