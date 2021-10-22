Железняк заявляє, що лист щодо зняття його з посади голови фракції базується на "підроблених" або "нікчемних" документах.

Частина депутатів з фракції "Голос" направили голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку лист щодо зняття Ярослава Железняка з посади голови фракції, тоді як сам Железняк усе заперечує.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний лист за підписом 11-ти з 20-ти депутатів з фракції "Голос" Стефанчук оголосив у сесійній залі ВР.

У листі, зокрема, йдеться про "порушення вимог частини 4-ї статті 6-ї Закону України "Про комітети Верховної Ради України" народним депутатом України Железняком Ярославом Івановичем в частині незаконного зайняття Железняком... посад першого заступника та голови депутатської фракції, відповідно, що було зафіксовано листом Комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України від 24.09.2021".

"Наступне: припинення повноважень голови депутатської фракції політичної партії "Голос"... Железняка Я.І. у зв'язку з порушенням вимог законодавства, а також рішенням більшості від складу депутатської фракції політичної партії "Голос"... від 12.07.2021 про звільнення Железняка Ярослава Івановича з посади голови депутатської фракції", - процитував Стефанчук листа.

Читайте такожСьогодні Рада заслухає уряд щодо ситуації з коронавірусомВін додав, що у листі також зазначається, що до обрання голови фракції тимчасово виконувати ці обов'язки "за рішенням більшості від складу фракції" буде Олександра Устінова.

Своєю чергою, Железняк зазначив, що це була "окрема заява" групи депутатів.

"Я почув, всього 11. Нагадаю, що навіть не 14, як треба за Положенням (про фракцію - УНІАН). Ця заява базується на або підроблених документах, або нікчемних документах. Тому що, ані голова фракції "Голос", ані заступник голови фракції, ані Політична рада фракції "Голос" не приймала жодного рішення з цього питання", - сказав він.

Так, депутат закликав цю заяву вважати юридично нікчемною і такою, яка не несе жодних наслідків для зміни в керівництві фракції "Голос".

На це Стефанчук сказав: "Це не заява, це лист, який я процитував, прийшов на голову Верховної Ради України. Тому я довів до відома, що такий лист є, і додатки до нього є".

Устінова стверджує, що вона тепер виконує обов’язки голови фракції "Голос"

За словами нардепки Олександри Устінової, рішення про звільнення Желєзняка з посади голови фракції було ухвалено в липні, але "нажаль його прикривав його друг, його колега Дмитро Разумков (тоді він був головою ВР – УНІАН) і не хотів зачитувати це (йдеться про рішення 11 народних депутатів фракції – УНІАН) з трибуни парламенту".

Читайте такожУ Верховній Раді створять робочу групу для внесення змін до РегламентуВона наголосила, що в понеділок на наступному пленарному тижні, тобто 1 листопада, буде проведено засідання, на якому обиратиметься новий голова фракції.

Устінова стверджує, що відповідно до положення про фракцію є ряд питань, за які має проголосувати 14 депутатів, але питання про звільнення голови фракції не належить до цього переліку, за таке кадрове питання має голосувати більшість фракції, тобто 11 нардепів.

Після цього до журналістів підійшов Ярослав Жєлєзняк і переконував, що він залишається головою фракції, бо голова ВРУ Руслан Стефанчук зачитав лист від фракції, але це не є рішення фракції. Жєлєзняк зазначив: про те, що він нібито не є головою фракції вже говорять кілька місяців, і він не розуміє "чому сьогодні відбулося таке осіннє загострення".

Розкол у "Голосі": що відомо

7 червня український шоумен і волонтер Сергій Притула оголосив, що залишає "Голос" і розкритикував керівництво партії.

При цьому раніше, наприкінці квітня, Притула висловлював готовність очолити "Голос". Зараз партію очолює народний депутат Кіра Рудик: у березні 2020-го вона змінила на цій посаді Святослава Вакарчука, який у червні 2020 року склав повноваження народного депутата.

У "Голосі", своєю чергою, заявили, що не здивовані, що "особисті амбіції" Притули "взяли гору над спільною метою".

16 червня на засіданні парламенту оголосили про розкол у фракції "Голос": 10 народних депутатів, які були обрані на виборах від цієї партії, заявили про створення об'єднання "Справедливість" через незгоду з діями і рішеннями керівництва партії.

До об'єднання "Справедливість" увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін та Ярослав Юрчишин.

Автори: Надя Пришляк, Таня Поляковська