Міністр зауважив, що Україна також перебуває у постійному контакті з партнерами.

Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що розвідка уважно стежить за усіма рухами та об’єктами, які можуть становити потенційну загрозу.

Про це він заявив у Верховній Раді, інформує "НВ".

"Наша розвідка бачить усі рухи, які можуть становити потенційну загрозу для України. Кожен літак, вертоліт чи танковий підрозділ. Ми на постійному контакті з нашими міжнародними партнерами", - заявив Резніков.

Очільник Міноборони додав, що в Росії також продовжуються навчання Росгвардії Заслон-2022.

"Цей компонент також знаходиться в полі нашої уваги", - сказав він.

Загроза нового нападу Росії

Протягом останніх місяців Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військових, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного нападу.

15 лютого в МО Росії заявили про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Однак ні в НАТО, ні в США не підтверджують ознаки деескалації в російсько-українському прикордонні.

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