Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що розвідка уважно стежить за усіма рухами та об’єктами, які можуть становити потенційну загрозу.
Про це він заявив у Верховній Раді, інформує "НВ".
"Наша розвідка бачить усі рухи, які можуть становити потенційну загрозу для України. Кожен літак, вертоліт чи танковий підрозділ. Ми на постійному контакті з нашими міжнародними партнерами", - заявив Резніков.
Очільник Міноборони додав, що в Росії також продовжуються навчання Росгвардії Заслон-2022.
"Цей компонент також знаходиться в полі нашої уваги", - сказав він.
Загроза нового нападу Росії
Протягом останніх місяців Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військових, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного нападу.
15 лютого в МО Росії заявили про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Однак ні в НАТО, ні в США не підтверджують ознаки деескалації в російсько-українському прикордонні.