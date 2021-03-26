Секретар РНБО зазначив, що Росія "захищає" не росіян, а російськомовних, причому не питаючи у цих громадян, чи потребують вони цього захисту.

Влада Росії живе у своєму вигаданому світі та постійно "пхає свій ніс" у справи інших країн.

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Радіо НВ.

Він зазначив, що імперські забаганки Росії дорого обходяться сусіднім із нею країнам.

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"Це їх завдання, це їх місія, вони собі так вигадали, вони живуть у своєму світі, вигаданому, і вони вважають, що має бути тільки російська імперія. Це у них такі імперські забаганки, які вони ніколи не припиняють і, на превеликий жаль, вони дуже дорого обходяться як для України, так і для Грузії, Молдови та всіх країн, які в оточенні Російської Федерації", - зазначив Данилов.

За його словами, замість того, щоб займатися своїми внутрішніми справами, "Росія постійно пхає свого носа в інші країни, починає там роздмухувати ті речі, на які сусіди не мали б звертати уваги".

"Є дуже небезпечна ситуація, пов’язана саме з мовою, я вже неодноразово говорив, що Росія обрала таку доктрину, що вона вже захищає не росіян, вона захищає російськомовних. Це дуже небезпечна ситуація для будь-якої країни. І ми кажемо, що якщо Україна починає розмовляти російською мовою, то чекайте, що Путін буде захищати тих громадян, причому не запитуючи у цих громадян, чи потребують ьвони того захисту, чи ні", - додав Данілов.

Кремлівські заяви про "русский мир" в Україні

8 лютого прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, у відповідь на прохання власного кореспондента УНІАН у РФ докладніше розповісти про теми, які обговорювалися на засіданні Ради безпеки під керівництвом Володимира Путіна, сказав, що "в Україні живе дуже багато росіян і російськомовних, вони всі належать до "русского мира".

Пєсков заявив, що для просування в Україні "русского мира" буде використовуватися "м'яка сила".

У МЗС України зазначили, що Російська Федерація не зможе просунути "русский мир" в Україні ні танками, ні "м'якою силою".

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Автор: Олександр Топчій