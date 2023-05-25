Заступник Державного секретаря США Вікторія Нуланд пояснила, що чекає Україну на саміті НАТО у Вільнюсі. Вона зазначила, що офіційний Київ може отримати більш чітку підтримку.
"Я думаю, що у Вільнюсі Україна може очікувати більш чіткого вираження того, що ми вже говорили. Що ми підтримуємо Україну, яка все більше стає демократичною і сильною. І ми підтримуємо її в довгостроковій перспективі - як кожна окрема країна-член Альянсу, так і колективно", - заявила Нуланд під час Київського безпекового форуму.
При цьому вона нагадала, що Альянс вже співпрацює з Україною у сфері розвідки та кібербезпеки, а результати цієї співпраці будуть помітні.
Саміт НАТО у Вільнюсі - що відомо
У Вільнюсі в липні відбудеться саміт Північноатлантичного альянсу. Україна очікує отримати гарантії безпеки до вступу в НАТО.
При цьому ПА Альняса пообіцяла "непохитну" підтримку України, а також прискорити надання Україні необхідної техніки.
4 квітня міністри закордонних справ країн-членів Альянсу підтримали розробку програми підтримки офіційного Києва.
24 травня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті повинні допомогти Україні позбутися радянських доктрин, стандартів і оснащення.