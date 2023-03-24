В ЄС також заявили, що активізують роботу з використання заморожених активів РФ для відновлення України.

Рада Європи підтримала рішення створити міжнародний механізм для реєстрації збитків, яких Росія завдала Україні в ході війни.

Про це йдеться у висновку саміту лідерів Євросоюзу, передає "Європейська правда". Там йдеться про те, що Євросоюз є прихильником відновлення України у співпраці з міжнародними партнерами.

"Європейська рада підтверджує підтримку запуску міжнародного механізму для реєстрації збитків, завданих РФ", – йдеться у висновку.

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В Євросоюзі також заявили, що разом з партнерами пожвавлять роботу з використання заморожених російських активів з метою відшкодування збитків Україні.

План відбудови України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відбудова України має бути найбільшим економічним проектом Європи. З цим погоджуються і партнери України, готуючи так званий план Маршалла. Європейські країни постійно заморожують російські активи, які, як планується, підуть на відбудову України.

23 березня Світовий банк збільшив свою оцінку щодо суми, яка буде необхідна для відновлення України. Зокрема, за оцінками Світового банку Україні для відновлення буде потрібно не менше $411 млрд.

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