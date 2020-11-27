Глава МЗС заявив, що Україна ніякого зла щодо Білорусі не робила і у внутрішні справи не втручалася.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував готовність влади Білорусі запровадити санкції проти українських посадовців.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Мій білоруський колега заявив про те, що готується список санкцій чи підготовлений список санкцій щодо українських посадовців, але вони ще не ухвалені, і це дуже важлива деталь", - заявив Кулеба.

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Міністр наголосив, що "Україна ніякого зла щодо Білорусі не робила і у внутрішні справи не втручалася". "І тому ми з чистою совістю залишаємо остаточне рішення щодо можливих білоруських санкцій на розгляд білоруської влади", - зазначив він.

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Автор: Віталій Саєнко