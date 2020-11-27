19 жовтня Рада ЄС ухвалила рішення продовжити до 31 жовтня 2021 року дію санкцій проти "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".

Україна підтримала санкції Європейського Союзу проти терористичних угрупувань "Ісламська держава" у Сирії та Іраку та "Аль-Каїди".

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Про це йдеться в декларації віце-президента Європейської комісії, високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля.

19 жовтня Рада ЄС ухвалила рішення продовжити до 31 жовтня 2021 року дію санкцій проти "Ісламської держави" та "Аль-Каїди", а також осіб, груп та організацій, пов'язаних з ними.

"Країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, країна процесу стабілізації та асоціації Боснія і Герцеговина, країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія та Ліхтенштейн, які є членами європейської економічної зони, а також Україна, Молдова, Вірменія і Грузія приєдналися до цього рішення Ради ЄС", - сказано в декларації.

Ці країни мають узгодити свою національну політику з відповідним рішенням про розширення санкцій.

Своєю чергою, Євросоюз бере до уваги і вітає приєднання цих країн.

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Автор: Віталій Саєнко