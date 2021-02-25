“Національний корпус” разом з народними депутатами та громадськістю розробив проект закону про колабораціонізм (співпрацю з ворогом). Наразі законопроект офіційно зареєстрований.

Про це розповів керівник штабу “Національного корпусу” Максим Жорін на своєму Telegram-каналі.

“Законопроект щодо боротьби з колаборантами в Україні нарешті офіційно зареєстровано у Верховній Раді… Ми в минулому році двічі приносили законопроект до Офісу Президента, не отримали жодної реакції і пізніше створили робочу групу з діючих проукраїнських народних депутатів, представників громадськості, юристів та ветеранів. Завдяки цій робочій групі ми змогли доопрацювати цей законопроект і офіційно зареєструвати його у ВР”, - сказав Жорін.

За його словами, законопроект покликаний створити умови, щоб “...системно на законному рівні боротися з ворогом всередині країни”.

“Саме завдяки цьому законопроекту ми реально зможемо притягнути до відповідальності всіх тих негідників, які співпрацювали або співпрацюють з ворогом. Починаючи від Медведчука, який відкрито транслює російську пропаганду, до громадян, які агітували за Росію чи, наприклад, здавали координати наших військ”, - заявив керівник штабу Нацкорпусу.

Як відомо, 2 лютого РНБО вніс до санкційного списку три телеканали Віктора Медведчука, а 19 лютого - самого Медведчука та його дружину Оксану Марченко. Їх звинувачують у фінансуванні тероризму.

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Автор: УНІАН