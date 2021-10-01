За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України завершено досудове розслідування стосовно колишнього посадовця Адміністрації Президента України та Апарату Ради національної безпеки й оборони, якого обвинувачують у державній зраді.
Про це повідомив прес-центр СБУ.
Встановлено, що посадовець передавав представникам іноземної спецслужби секретну інформацію про вищі органи влади.
"Під час спецоперації контррозвідка СБУ викрила і заблокувала протиправну діяльність зловмисника. За даними слідства, посадовець був завербований іноземною спецслужбою на шкоду державній безпеці України. Його зарубіжних "кураторів" цікавили відомості держтаємниці, до яких він мав допуск і фактичний доступ", - повідомили у СБУ.
Читайте такожСаакашвілі заявив про прибуття до Грузії загадковим повідомленням і відеоНаразі колишньому чиновнику вручено обвинувальний акт. Матеріали кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України направлено до суду.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.
Що передувало
7 червня цього року контррозвідка СБУ заявила про викриття колишнього посадовця РНБО, який був завербований іноземною спецслужбою.
Зазначалось, що йдеться про екс-посадовця з допуском за формою 2 Адміністрації президента України та Апарату РНБО.
Він передавав замовникам дані про деталі функціонування органів державної влади України.
1 червня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Своєю чергою, у прес-службі Київської міської прокуратури зазначили, що, згідно з матеріалами слідства, у 2014 році підозрюваний, який на час вчинення інкримінованого злочину працював в Адміністрації президента України, маючи доступ до державної таємниці, вступив у злочинну змову з представником іноземної спецслужби та передав останньому відомості, які отримував у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
Водночас у повідомленнях СБУ та прокуратури не вказували, про спецслужбу якої країни йдеться.
Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, особа, про яку йдеться, не є публічною.
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