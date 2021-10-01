У СБУ заявили, що посадовець передавав представникам іноземної спецслужби секретну інформацію про вищі органи влади.

За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України завершено досудове розслідування стосовно колишнього посадовця Адміністрації Президента України та Апарату Ради національної безпеки й оборони, якого обвинувачують у державній зраді.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

Встановлено, що посадовець передавав представникам іноземної спецслужби секретну інформацію про вищі органи влади.

"Під час спецоперації контррозвідка СБУ викрила і заблокувала протиправну діяльність зловмисника. За даними слідства, посадовець був завербований іноземною спецслужбою на шкоду державній безпеці України. Його зарубіжних "кураторів" цікавили відомості держтаємниці, до яких він мав допуск і фактичний доступ", - повідомили у СБУ.

Читайте такожСаакашвілі заявив про прибуття до Грузії загадковим повідомленням і відеоНаразі колишньому чиновнику вручено обвинувальний акт. Матеріали кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України направлено до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Що передувало

7 червня цього року контррозвідка СБУ заявила про викриття колишнього посадовця РНБО, який був завербований іноземною спецслужбою.

Зазначалось, що йдеться про екс-посадовця з допуском за формою 2 Адміністрації президента України та Апарату РНБО.

Він передавав замовникам дані про деталі функціонування органів державної влади України.

1 червня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Своєю чергою, у прес-службі Київської міської прокуратури зазначили, що, згідно з матеріалами слідства, у 2014 році підозрюваний, який на час вчинення інкримінованого злочину працював в Адміністрації президента України, маючи доступ до державної таємниці, вступив у злочинну змову з представником іноземної спецслужби та передав останньому відомості, які отримував у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

Водночас у повідомленнях СБУ та прокуратури не вказували, про спецслужбу якої країни йдеться.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, особа, про яку йдеться, не є публічною.

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Автор: Інна Андаліцька