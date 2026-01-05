Зеленський зустрівся з високопосадовцями СБУ: подробиці переговорів

​​​​​​​Глава держави провів зустрічі з Олександром Покладом, Денисом Килимником і Василем Козаком.

Президент України Володимир Зеленський веде переговори з керівним складом Служби безпеки України та визначає напрямки в роботі СБУ, які потребують посилення. Як повідомив він у соціальній мережі Facebook, відбулися зустрічі з високопоставленими представниками Служби безпеки Олександром Покладом, Денисом Килимником і Василем Козаком.

Зустріч з Денисом Килимником

Зокрема, як зазначив Зеленський, із бригадним генералом СБУ, першим заступником керівника ЦСО "А" СБУ Денисом Килимником було обговорено результати роботи відомства протягом років війни та зроблено обмін оцінками щодо можливого розвитку Служби.

"Влітку минулого року я відзначив Дениса званням Герой України, і це абсолютно заслужено. Він – один із тих, хто організовує найбільш вагомі та цілком справедливі удари по російському окупанту за цю агресію", - сказав Зеленський.

Президент подякував Килимнику за надзвичайно вагому участь у захисті нашої держави та людей.

Зустріч з Олександром Покладом

У дописі про зустріч з генерал-майором Служби безпеки України Олександром Покладом Зеленський зазначив, що захист української державності та контррозвідувальна робота в СБУ значно посилились, і цей напрям буде розвиватися й надалі.

"Обговорили цілком конкретні завдання та операції для того, щоб російські окупанти відчували ще більше міць нашої Служби безпеки України", - наголосив президент.

Зустріч з Василем Козаком

Щодо полковника Служби безпеки України Василя Козака, то Зеленський написав, що він є одним із тих українських воїнів, який розробляє та здійснює дуже відчутні для ворога активні українські операції.

"Саме за такі бойові результати мав честь відзначити його званням Герой України", - зазначив Зеленський.

За його словами, було обговорено бачення Козака потенціалу СБУ та нашого захисту у війні. "Маємо використати в інтересах держави та людей, незалежності та суверенітету України максимум із можливого. Країна буде зміцнюватись", - підкреслив Зеленський.

Яка мета зустрічей

Як уточнив журналістам на питання УНІАН радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, глава держави на цих зустрічах "визначає, який зараз потенціал СБУ, на що звернути більше уваги, кого посилити і які напрямки варто посилити".

"Президент провів трохи більше зустрічей, ніж ми повідомили. Ці були такі, що зміст заслуговує на увагу", - зазначив Литвин.

Кадрові зміни в СБУ

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 5 січня, Василь Малюк підтвердив, що йде з посади голови Служби безпеки України. Водночас він залишатиметься працювати в системі СБУ, щоб реалізовувати спецоперації, які завдаватимуть ворогу максимальної шкоди.

5 січня відбулася зустріч Зеленського і Малюка. За словами президента, були обговорені кандидатури на заміщення посади голови СБУ.

Стало відомо, що виконувати обов’язки голови СБУ тимчасово буде начальник центру спецоперацій "А" Служби безпеки України Євгеній Хмара.

