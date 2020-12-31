Шабунін нагадав, що поліція за півроку так і не спромоглася знайти хоча б виконавців підпалу його будинку

Громадський активіст та голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін підтвердив інформацію про виявлення під дверима квартири матері вибухового пристрою.

Про це він написав у Facebook.

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«Якщо пристрій дійсно вибуховий, то маму збиралися вбити. Очевидно, що це мені такий «привіт», а не 69-річній літній жінці, яка вже майже нічого не бачить», – написав він.

Шабунін вважає, що зловмисник упевнений у власній безкарності. Активіст звинуватив керівників правоохоронних органів України у неспроможності забезпечити елементарну безпеку своїх громадян.

«Всі разом вони так і не спромоглися покарати жодного замовника нападів на активістів. В тисячах випадків насильства проти українців ситуація аналогічна», – написав він.

Вночі 30 грудня поліція повідомила, що знайшла під квартирою матері Шабуніна у Рівному саморобний вибуховий пристрій – двох гранат і чорної коробки.

Шабунін нагадав, що поліція за півроку так і не спромоглася знайти хоча б виконавців підпалу його будинку, не кажучи вже про замовників.

Підпал будинку Шабуніна: що відомо

Вранці 23 липня у Центрі протидії корупції заявили про підпал будинку керівника центру Віталія Шабуніна. Голови правління ЦПК з сім'єю вдома не було, а батьки встигли вибігти на вулицю. Сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід до будинку, повідомляли в організації.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

У поліції повідомили, що на місці пожежі будинку Шабуніна не знайдено решток від вибухового пристрою.

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Автор: УНІАН