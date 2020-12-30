На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Біля квартири матері активіста та голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна у Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Сьогодні близько 21:20 у місті Рівне правоохоронці отримали повідомлення про те, що на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку під дверима квартири виявлено саморобний вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, він складається з двох гранат і чорної коробки.

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Встановлено, що у квартирі мешкає матір громадського активіста Віталія Шабуніна.

На місце події прибули співробітники вибухотехнічної служби, слідчо-оперативна група та оперативники, триває огляд.

Окрім того, проводяться першочергові слідчі та оперативно-розшукові заходи для встановлення мотивів такого вчинку та особи чи осіб, причетних до цієї події.

Підпал будинку Шабуніна: що відомо

Вранці 23 липня у Центрі протидії корупції заявили про підпал будинку керівника центру Віталія Шабуніна. Голови правління ЦПК з сім'єю вдома не було, а батьки встигли вибігти на вулицю. Сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід до будинку, повідомляли в організації.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

У поліції повідомили, що на місці пожежі будинку Шабуніна не знайдено решток від вибухового пристрою.

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Автор: Денис Прядко