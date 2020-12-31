У двох попередніх підкинутих гранатах прокуратура вибухівки не знайшла.

Громадський активіст й голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив, що виявив ще одну гранату. Вночі, 30 грудня, за інформацією поліції, невідомі підклали саморобну вибухівку під квартиру його матері.

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Про це Шабунін написав у Facebook.

«Вибуховий пристрій підклали не лише під двері моєї мами, а й борщагівську квартиру батьків дружини. Поліція, схоже, всі дев’ять поверхів евакуювала, поки вибухотехніки працювали. Чекаю офіційного повідомлення поліції з деталями», – йдеться у повідомленні.

У спільноті Київ оперативний з’явилося відео з, найімовірніше, місця події. Очевидців змусили покинути будинок, поки правоохоронці шукали гранати.

Раніше Офіс генпрокурора заявляв, що у двох підкинутих матері Шабуніна гранатах вибухової речовини не знайшли. При цьому прокуратура Рівного відкрила справу за статтею про погрози вбивством та хуліганства з застосуванням зброї.

Сам Шабунін поскаржився на роботу правоохоронних органів і дорікнув, що наразі досі не встановлені виконавці й замовники підпалу його будинку.

Підпал будинку Шабуніна: що відомо

Вранці 23 липня у Центрі протидії корупції заявили про підпал будинку керівника центру Віталія Шабуніна. Голови правління ЦПК з сім'єю вдома не було, а батьки встигли вибігти на вулицю. Сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід до будинку, повідомляли в організації.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

У поліції повідомили, що на місці пожежі будинку Шабуніна не знайдено решток від вибухового пристрою.

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Автор: УНІАН