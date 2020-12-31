За попередніми даними, в корпусах двох знайдених під дверима гранат вибухівки не виявили.

У Рівному розпочато кримінальне провадження за фактом виявлення біля дверей квартири матері керівника «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна вибухового пристрою.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Згідно з повідомленням, Рівненська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами погрози вбивством та хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї (ч. 1 ст. 129, ч. 4 ст. 296 КК України).

За даними слідства, ввечері 30 грудня у Рівному біля дверей квартири, де мешкає мати громадського діяча у сфері боротьби з корупцією, виявлено 2 предмети, схожі на гранати та пластикову коробку, перемотані скотчем.

Мешканців будинку було евакуйовано, на місці працювала вибухотехнічна група. За попередніми даними, в корпусах гранат вибухівки не виявлено.

Наразі слідчі дії для встановлення осіб, причетних до злочину, тривають. Будуть призначені вибухово-технічна та молекулярно-генетична експертизи.

Зазначається, що досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке здійснює Головне управління Національної поліції в Рівненській області, взято на контроль керівництвом Офісу генерального прокурора.

Вночі 30 грудня поліція повідомила, що знайшла під квартирою матері Шабуніна у Рівному саморобний вибуховий пристрій – двох гранат і чорної коробки.

Шабунін нагадав, що поліція за півроку так і не спромоглася знайти хоча б виконавців підпалу його будинку, не кажучи вже про замовників.

Підпал будинку Шабуніна: що відомо

Вранці 23 липня у Центрі протидії корупції заявили про підпал будинку керівника центру Віталія Шабуніна. Голови правління ЦПК з сім'єю вдома не було, а батьки встигли вибігти на вулицю. Сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід до будинку, повідомляли в організації.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

У поліції повідомили, що на місці пожежі будинку Шабуніна не знайдено решток від вибухового пристрою.

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Автор: Світлана Макринська