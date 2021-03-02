Шарій - Українська правда: суд дозволив затримати скандального блогера / Скріншот
Печерський райсуд Києва дозволив правоохоронцям затримати блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на поінформовані джерела.
Шарія дозволили затримати для доставки в суд з метою розгляду обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Рішення ухвалили 25 лютого, оскарженню не підлягає.
Справа Шарія
- 16 лютого стало відомо, що СБУ повідомила блогеру Анатолію Шарію про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - ч. 1 ст. 111 «Державна зрада» та ч. 1 ст. 161 «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».
- На переконання слідчих, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.
- 25 лютого СБУ оголосила Шарія у державний розшук.
- 1 березня Служба безпеки України направила до Київської міської прокуратури інформацію про внесення неправдивих даних під час перереєстрації «Партії Шарія».
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