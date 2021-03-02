Рішення суд виніс 25 лютого. Оскарженню воно не підлягає.

Печерський райсуд Києва дозволив правоохоронцям затримати блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді.

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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на поінформовані джерела.

Шарія дозволили затримати для доставки в суд з метою розгляду обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Рішення ухвалили 25 лютого, оскарженню не підлягає.

Справа Шарія

16 лютого стало відомо, що СБУ повідомила блогеру Анатолію Шарію про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - ч. 1 ст. 111 «Державна зрада» та ч. 1 ст. 161 «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

На переконання слідчих, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.

25 лютого СБУ оголосила Шарія у державний розшук.

1 березня Служба безпеки України направила до Київської міської прокуратури інформацію про внесення неправдивих даних під час перереєстрації «Партії Шарія».

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Автор: УНІАН