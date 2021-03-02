Шарій - Українська правда: суд дозволив затримати скандального блогера  / Скріншот

Печерський райсуд Києва дозволив правоохоронцям затримати блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді.

Читайте такожЖурналісти показали люксові автомобільні оновлення депутатів (відео)

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на поінформовані джерела.

Шарія дозволили затримати для доставки в суд з метою розгляду обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Рішення ухвалили 25 лютого, оскарженню не підлягає.

Справа Шарія

  • 16 лютого стало відомо, що СБУ повідомила блогеру Анатолію Шарію про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - ч. 1 ст. 111 «Державна зрада» та ч. 1 ст. 161 «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».
  • На переконання слідчих, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.
  • 25 лютого СБУ оголосила Шарія у державний розшук.
  • 1 березня Служба безпеки України направила до Київської міської прокуратури інформацію про внесення неправдивих даних під час перереєстрації «Партії Шарія».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН