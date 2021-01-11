Відрізаний від поставок вакцин зі США і під тиском російської пропаганди, Київ звернувся по дози до Китаю.

Сім'я Людмили Бойко вже мала тяжкий і навіть летальний досвід контакту з коронавірусом. Кілька її членів захворіли, а мати невістки померла.

Бойко 61 рік і вона працює в ботанічному саду на Сході України. Вона боїться за життя свого чоловіка. Він не заразився, але страждає від хронічні проблем зі здоров'ям. Жінка покладає великі надії на вакцину, - пише New York Times.

"Мені байдуже, де вакцина буде зроблена, аби вона була безпечна. Безпека повинна бути головним пріоритетом", - каже вона.

Читайте також13 країн Євросоюзу закликали допомогти Україні з вакцинами від коронавірусуАле в Україні це далеко не єдиний критерій при виборі щеплень. Країна, яка вже стала епіцентром напруженого протистояння між Сходом і Заходом в європейській політиці, тепер стала такою ж напруженою точкою зіткнення геополітики вакцин від COVID-19. І поки що це шкодить Україні.

По-перше, переговори з Pfizer й іншими західними виробниками вакцин про ранні поставки провалилися після того, як адміністрація Дональда Трампа заборонила експорт таких препаратів. Тож тепер, якщо адміністрація Джо Байдена не втрутиться, перший комерційних поставок вакцин від COVID-19 Києву доведеться чекати в другій половині 2021-го року.

Не дивно, що скрутне становище України швидко потрапило в поле зору російської пропаганди. Російські державні ЗМІ кинулися вказувати пальцем на те, що українські союзники на Заході не прийшли на допомогу, коли це було потрібно. І альтернативою могла б стати російська вакцина.

Українські лідери стривожені безпекою й ефективністю щеплень, які пропонує Росія. Вони "швидше буквально помруть", ніж приймуть допомогу від Росії - запеклого ворога. Тож Київ звернувся до Китаю, купивши перші вакцини після швидких переговорів, проведених в останні два тижні грудня.

"Росія, як завжди, використовує це в своїй гібридній війні як інформаційну зброю. Проблема вакцинації політизована", - сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Російські насмішки дратують українських експертів у сфері медицини. Але вони не можуть з цим нічого зробити без альтернативних джерел вакцин.

Читайте такожКулеба: російська вакцина від COVID-19 - це гібридна зброя проти України"Росія веде активну політику агресії, навіть коли йдеться про вакцини. В російських політичних інтересах, щоб Україна отримала щеплення з інших джерел якомога пізніше", - сказав колишній заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Лінчевський, додавши, що Москва хотіла б сама продавати вакцини на українській території.

Україна з населенням 42 мільйони людей отримає вісім мільйонів доз в рамках програми COVAX, яка покликана забезпечити щепленнями країни з низькими і середніми доходами. Але ці дози не приїдуть в країну щонайменше до травня. Степанов каже, що переговори з західними виробниками продовжуються вже в новому році.

Перед розпорядженням Трампа заборонити експорт вакцин зі США, Україна домовлялася про пришвидшення поставок з Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson. Попри те, що діалог триває, графік поставок був відсунутий на пізніше.

Український президент Володимир Зеленський ледве стримує свою розлюченість через ситуацію, в якій його країна опинилася мало не в кінці черги на вакцинацію, попри велике геополітичне значення його країни. Росія вже шість років підтримує війну в східних українських регіонах, при цьому намагаючись вбити клин між Києвом і його західними союзниками. Вакцинна політика грає на руку Кремлю.

Читайте такожЗеленський розповів, чому Україна не може взяти російську вакцину Sputnik V"Нам доводиться бути політичними акробатами, щоб потрапити в першочерговий список на отримання вакцин", - говорив Зеленський минулого місяця під час інтерв'ю, додаючи, що американська заборона відкинула Україну в кінець черги.

В зверненні до українців в кінці року Зеленський гірко зазначив, що, нажаль, найбагатші країни вакцинуються першими. В кінці грудня Україна домовилася з китайською компанією Sinovac Biotech про 1,9 мільйон доз, які будуть доставлені на початку лютого. Звісно ж, цього замало. Але це все одно геополітична перемога для Китаю, який показав здатність забезпечити засоби для полегшення, коли західні країни перекривають інші джерела.

Ситуація з вакцинами переросла в інформацію війну Україні, яку роздмухує Росія. Телеканали, які транслюють проросійські погляди, і політики, лояльні до Кремля, звинуватили Зеленського в тому, що він дозволяє українцям помирати, вперто відмовляючись приймати ліки від ворога.

Читайте такожNew York Times: Україна в 2020 році серед тих, про кого брешуть найчастіше"Український уряд хоче лишити українців без права на медичних захист", - сказав Віктор Медведчук, який користується тісними політичними зв'язками з Москвою.

Фальшиві обіцянки порятунку - жорстокий поворот пропагандистського ножа для українців, які втомилися тривожитися за здоров'я рідних. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що країна відмовляється реєструвати російську вакцину Sputnik V не тому, що вона з Росії. А тому що вона не пройшла клінічні випробування. Але інші вказують і на те, що російське походження - теж причина відмови.

"Ми не можемо покладатися на російську державну компанію під час збройної агресії проти України", - сказав директор "Медичних закупівель України" Арсен Жумаділов. Росія пропонує Києву вакцину в той же час, коли її військове вторгнення відібрало життя вже більш ніж 13 тисяч людей.

Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?

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Переклад: Лесь Димань