Зокрема, це будуть законопроекти про реформування Служби безпеки України та про Бюро економічної безпеки.

У фракції "Слуга народу" повідомили, які законопроекти Верховна Рада України розглядатиме в січні 2021 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомили голова фракції Давид Арахамія та лідер партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

Читайте такожКулеба назвав 7 головних успіхів української дипломатії у 2020 році

«Великі реформи ми трішки відклали, але хочемо в січні повернутися, і ударним темпом це прийняти», - сказав Арахамія.

Він уточнив, що йдеться про законопроекти щодо так званої «амністії капіталів», про створення Бюро економічної безпеки, про реформування СБУ та інші.

Своєю чергою Корнієнко зауважив, що судова реформа в Україні завжди на часі, і "ми теж будемо до неї якось наближатися".

"І буквально вчора робоча група під керівництвом Монастирського зареєструвала законопроект про реформу Конституційного суду... Це теж буде, я думаю, найближчими тижнями прийматися", - нагадав він.

Крім того, Корнієнко зазначив, що у 2021 році стартує реалізація проекту "Велика реставрація", в рамках якої планують відновлювати 100 пам'яток культурної спадщини.

«Це продовження "Великого будівництва", така друга серія», - пояснив він.

Серед іншого, депутат зауважив, що законопроект про відновлення конкурсів на державну службу спробують знову повернути до порядку денного та проголосувати за нього.

Відповідаючи на питання про головні здобутки та невдачі фракції "СН" за рік, Арахамія серед здобутків назвав ухвалення законів про ринок землі, внутрішні водні шляхи та про фінансові ринки.

Наступний пленарний тиждень триватиме з 26 по 29 січня 2021 року.

Вас також можуть зацікавити такі новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська