17 грудня ВР призначила Сергія Шкарлета міністром освіти та науки України.

Проводиться досудове розслідування щодо можливих порушень під час голосування за призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти та науки.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова сказала під час виступу в парламенті, відповідаючи на запитання голови фракції "Голос" Ярослава Железняка.

"Дійсно є декілька заяв про повідомлення цього факту. Кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, дійсно проводиться досудове розслідування", - зазначила Венедіктова.

Скандал навколо призначення Шкарлета

17 грудня 2020 року, коли Верховна Рада голосувала за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки, фракції "Європейська солідарність" і "Голос" звинуватили "Слуг народу" в фальсифікації результату шляхом кнопкодавства.

18 січня депутат Інна Совсун (фракція "Голос") заявила, що за її зверненням Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом кнопкодавства під час голосування за призначення Шкарлета.

Того ж дня після наради лідерів фракцій та груп спікер ВР Дмитро Разумков доручив до 15 січня розробити зміни до законодавства щодо посилення відповідальності за неперсональне голосування. За його словами, всі фракції звернулись до нього з пропозицією встановити в сесійній залі додаткові камери, які фіксували б можливе неперсональне голосування.

Крім того, Разумков запропонував повернутись до того розміщення депутатських фракцій і груп, яке було під час розподілу місць між ними на початку роботи нинішнього скликання парламенту, а всі інші місця відключити від системи "Рада".

15 лютого Железняк закликав викликати до парламенту начальника Управління державної охорони України Сергія Рудя з приводу відеозаписів голосування за призначення Шкарлета. "За фактом кнопкодавства ... за Шкарлета досі немає офіційного відео від Управління державної охорони. Кажуть, що 14 днів минуло й немає у них цього відео. Мені здається, колеги, це повне ігнорування парламенту", - сказав Железняк.

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Автор: Надя Пришляк