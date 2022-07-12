Також йшлося про конфіскацію заморожених активів на користь України.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив зі спікеркою Палати представників конгресу США Ненсі Пелосі визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це він повідомив у Тwitter.

Також написав, що йшлося про конфіскацію заморожених активів на користь України. "Подякував Конгресу США за всебічну військову та технічну підтримку, фінансову допомогу та посилення санкцій. Разом ми переможемо та відновимо Україну",- зазначив Шмигаль.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня Верховна Рада України підтримала звернення до Палати Представників і Сенату Конгресу США про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з сенаторами заявив, що Росія має бути офіційно визнана державою-спонсором тероризму. Він зазначив, що Росія здійснює геноцид проти українського народу.

24 червня комітет Сенату США із міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії до списку країн, що підтримують тероризм. Остаточне рішення про визнання Росії країною-спонсором тероризму має бути ухвалено адміністрацією президента Джо Байдена.

На даний момент в цей список входить чотири країни: Куба, КНДР, Іран і Сирія.

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