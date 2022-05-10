За словами голови уряду, уже розпочала свою роботу Національна рада з відновлення та її робочі групи.

Конфісковані російські активи на території України підуть на посилення нашої армії, підтримку людей та відновлення нашої країни.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"З усіма нашими партнерами ми також говоримо про великий план відновлення України. Ми передбачаємо, що одним з основних джерел наповнення Фонду стануть конфісковані російські активи та кошти. І президент, і уряд неодноразово казали, що Росія має заплатити за те, що вона зруйнувала в Україні", - сказав він.

За його словами, уже розпочала свою роботу Національна рада з відновлення та її робочі групи.

"Сьогодні у нас на порядку денному документ, який визначає, що російські активи на території України переходять державі, а саме Державному підприємству "Національний інвестиційний фонд". Ми заберемо все, чим володіє Росія в нашій країні, і направимо ці кошти на посилення нашої армії, підтримку людей та відновлення нашої країни", - додав Шмигаль.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Верховна Рада ухвалила закон, який визначає порядок націоналізації Україною активів, що належать Росії.

10 березня його підписав президент Володимир Зеленський. Закон визначає правові засади примусового вилучення майна держави, яка почала повномасштабну війну проти України.

8 квітня Денис Шмигаль заявив, що уряд працює над ухваленням документації для початку процесу націоналізації російського майна в Україні. Він уточнив, що в умовах воєнного стану рішення судів для націоналізації не будуть потрібні, це відбуватиметься згідно з ухваленим законом.

Також Кабінет міністрів підтримав примусове вилучення на користь держави активів виведених з ринку російських банків, що складає близько 26 мільярдів гривень. Далі це рішення мають ввести в дію РНБО і президента України.

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