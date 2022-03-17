Під можливу заборону може потрапити також український медіаменеджер Олександр Роднянський.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу звернувся до Мінкульту Росії з вимогою виключити президента України Володимира Зеленського та продюсера Олександра Роднянського з "культурного порядку денного" країни.

Копія звернення потрапила у розпорядження видання The Insider.

Шойгу нагадав міністерству культури, що зараз у Росії проводять "спеціальну операцію" на формування "позитивної суспільної думки" росіян на підтримку керівництва Росії та дій ЗС РФ.

"Разом з тим у культурному секторі російського медіапростору продовжується показ фільмів і телепередач з участю Володимира Зеленського, а також реалізація творчих проектів великого українського медіаменеджера Олександра Роднянського", - звернув увагу Шойгу.

Глава Міноборони агресора підкреслив, що "популяризація вказаних осіб у поточних умовах не сприяє виконанню рішень, ухвалених керівництвом Росії".

Роднянський у коментарі журналістам сказав, що така заборона на його діяльності ніяк не позначиться: "Я за жодних обставин не збираюся користуватися грошима російської держави".

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