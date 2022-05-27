Президент України виступив перед народом Індонезії.

Володимир Зеленський звернувся до політиків і народу Індонезії, виступаючи в індонезійському аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia.

Очільник держави наголосив, що війну можна завершити доволі швидко, якщо чесно поглянути на російську агресію. Якщо світ консолідується - то Україна швидко переможе загарбників, підкреслив Зеленський.

"Що швидше будуть звільнені наші землі від окупантів, то надійніше будуть захищені люди всюди у світі. Захищені від агресивних бажань тих, хто хоче проводити колоніальну політику, як у старі часи. Якщо світ справді буде об'єднаним і чесним щодо цієї агресії Росії проти нашої суверенної держави, то швидкість припинення цієї війни вимірюватиметься тижнями. Тижнями, навіть не місяцями", - сказав президент України.

Раніше Зеленський розкритикував союзників, які зволікають з утвердженням шостого пакету санкцій проти Росії. Також президент України, за повідомленнями іноземних ЗМІ, отримав від Бориса Джонсона пропозицію щодо створення нового альянсу на противагу ЄС.

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