Інна Отрош під час Майдану ухвалювала незаконні рішення стосовно активістів

Скандальна суддя часів екс-президента Віктора Януковича Інна Отрош стала радником президента НАЕК "Енергоатом".

Про це у Facebook повідомляє проект PROSUD, що спрямований на контроль за діяльністю суддів та активізацію суспільства з метою очищення судової системи від непорядних суддів.

"Схоже проблема з кадрами в країні настільки серйозна, що радницею президента "Енергоатом" стала одіозна екс-голова Печерського районного суду м. Києва – Інна Отрош. Для тих, хто міг вже забути прізвище "Отрош", нагадаємо: Інна Отрош – очолювала одіозний Печерський суд у часи Януковича та навіть була членкинею Вищої ради юстиції (нині ВРП). Відомо, що такі впливові посади за президентства Януковича можна було отримати лише виконуючи всі завдання тодішньої влади", - зазначили активісти.

Вони нагадали, що після Майдану Отрош втекла з Києва.

Читайте такожАдвокат Януковича поскаржився на міжнародні правозахисні організації"Попри затягування, Отрош все ж була люстрована та звільнена зі суду. Однак очевидно екс-суддя вирішила все ж повернутися до Києва та навіть змогла влаштуватися працювати на державне підприємство", - сказано у дописі.

Як повідомляв УНІАН, Інна Отрош під час Революції гідності ухвалювала незаконні рішення щодо кримінального та адміністративного переслідування активістів.

За даними ЗМІ, навесні 2014 року вона втекла до окупованого Криму, де обійняла посаду голови так званого "Ялтинського міського суду".

У липні 2006 року Вища рада юстиції відкрила провадження за зверненням Міністерства юстиції про порушення вимог щодо несумісності, визначених законом "Про очищення влади", суддею Отрош. Лише у лютому 2017 року ВРП звільнила Отрош з посади судді Печерського райсуду Києва.

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Автор: Дмитро Хилюк