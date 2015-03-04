Суддя Царевич зізналася, що від неї вимагали заарештувати Єфремова

За "печерське правосуддя" можуть відповісти троє суддів самого одіозного райсуду Оксана Царевич, Сергій Вовк та Володимир Кицюк. Вони брали участь в гучних процесах над політиками Юрієм Луценком та Юлією Тимошенко, виносили вироки автомайданівцям, повідомляє ТСН.

Голова Верховного суду вже погодив їх арешт. Дозвіл про зняття суддівського імунітету дав парламентський комітет. Затримка - за голосуванням у сесійній залі.

Читайте такожСуддя Царевич вважає, що Печерський суд даремно звинувачують у корупції

Суддя Царевич досі переконує, що слава Печерського як найбільш корумпованого суду в Україні несправедлива, а у справедливості Феміди раніше не сумнівалася.

"Так історично склалося, що цей суд охоплює десять органів досудового розслідування, охоплює органи державної влади. Процес - це змагання двох сторін. Обидві сторони ніколи не будуть задоволені", - пояснила вона, додавши, що корумпованість Печерського суду вважає міфом.

Спростовує суддя і політичну мотивацію. Каже, що ніякого тиску ніколи не відчувала, поки на днях від неї не почали вимагати взяти під варту колишнього регіонала Олександра Єфремова. Хто і як суддя готова розповісти тільки послу Сполучених Штатів.

Читайте такожРада розгляне питання про арешт суддів Вовка, Кицюка і Царевич

"Не ображайтеся, будь ласка. Я тепер вже хвилююся за своє життя і здоров'я, тому я не буду розповідати, хто конкретно", - пояснила вона.

Після втечі Януковича з країни втекли і одіозна голова Печерського суду Інна Отрош, і суддя Юлії Тимошенко Родіон Кірєєв.