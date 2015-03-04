Суддя Царевич зізналася, що від неї вимагали заарештувати Єфремова
Царевич заявила, що ніякого тиску ніколи не відчувала, поки на днях від неї не почали вимагати взяти під варту колишнього регіонала Олександра Єфремова.
За "печерське правосуддя" можуть відповісти троє суддів самого одіозного райсуду Оксана Царевич, Сергій Вовк та Володимир Кицюк. Вони брали участь в гучних процесах над політиками Юрієм Луценком та Юлією Тимошенко, виносили вироки автомайданівцям, повідомляє ТСН.
Голова Верховного суду вже погодив їх арешт. Дозвіл про зняття суддівського імунітету дав парламентський комітет. Затримка - за голосуванням у сесійній залі.
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Суддя Царевич досі переконує, що слава Печерського як найбільш корумпованого суду в Україні несправедлива, а у справедливості Феміди раніше не сумнівалася.
"Так історично склалося, що цей суд охоплює десять органів досудового розслідування, охоплює органи державної влади. Процес - це змагання двох сторін. Обидві сторони ніколи не будуть задоволені", - пояснила вона, додавши, що корумпованість Печерського суду вважає міфом.
Спростовує суддя і політичну мотивацію. Каже, що ніякого тиску ніколи не відчувала, поки на днях від неї не почали вимагати взяти під варту колишнього регіонала Олександра Єфремова. Хто і як суддя готова розповісти тільки послу Сполучених Штатів.
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"Не ображайтеся, будь ласка. Я тепер вже хвилююся за своє життя і здоров'я, тому я не буду розповідати, хто конкретно", - пояснила вона.
Після втечі Януковича з країни втекли і одіозна голова Печерського суду Інна Отрош, і суддя Юлії Тимошенко Родіон Кірєєв.