Вища рада правосуддя не подовжила повноваження скандальних суддів Кицюка та Білика

Вища рада правосуддя (ВРП) відмовила у внесенні подання суддів Віктора Кицюка і Олександра Білика про їхнє призначення суддями безстроково, а отже вони підлягають звільненню. Про це повідомив адвокат Роман Маселко у Facebook.

Читайте такожЗ суддів Кицюка і Царевич зняли електронні браслети, ГПУ готує апеляціюЗазначається, що суддя Печерського суду Кицюк разом з суддею Царевич у часи Революції Гідності на підставі сфальшованих документів позбавляв прав керування автомобілем учасників поїздки до Межигір'я 2013 року.

Особливістю справи Кицюка є те, що прокуратурою встановлено факт втручання в автоматизовану систему суду і усі справи Автомайдану потрапили лише до двох суддів - Царевич та Кицюка. А розподіл справ проводився рідною сестрою Кицюка, яка працювала тоді помічницею голови суду - Отрош.

"Цей факт давав можливість встановити чому ж судді масово виносили рішення проти активістів, підтвердити тиск на цих суддів та організованість цих дій...Сьогодні ж ВРП відмовилась продовжити його повноваження безстроково. Це не покарання, але тепер Кицюк хоча б вже не буде отримувати зарплату та мати статус судді", - повідомив він.

Тим часом суддя Голосіївського суду Києва Олександр Білик раніше був рекомендований діючою Вищою кваліфікаційною комісією суддів (ВККС) на обрання безстроково, але тепер і його буде звільнено.

Нагадаємо, 2015 року у Раді пропонували призначити скандального Кицюка суддею безстроково. Тодішній спікер українського парламенту Володимир Гройсман за рекомендацією ВККС зареєстрував проект постанови про обрання суддів. Документом пропонується, зокрема, призначити безстроково суддею Печерського районного суду Києва скандального Віктора Кицюка.

Рада дала згоду на затримання й арешт Віктора Кицюка. Його підозрюють у винесенні свідомо неправосудних постанов у справах про адміністративне правопорушення відносно активістів Автомайдана й в інших справах.