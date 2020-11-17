Верховна Рада України на засіданні у вівторок, 17 листопада, планує заслухати інформацію Кабміну про заходи протидії поширенню COVID-19.
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Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту.
Також депутати планують з’ясувати у Кабміну причини запровадження карантину вихідного дня та введених у зв'язку з ним обмежувальних заходів.
Крім того, Рада планує розглянути проект постанови, в якому пропонуватиме Кабміну пропонують скасувати рішення про карантин вихідного дня через негативний вплив на економіку країни.
Карантин вихідного дня
- У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Він має діяти щосуботи та неділі з 14 до 30 листопада. Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.
- Це викликало невдоволення серед власників та працівників «забороненого» на вихідні бізнесу.
- Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що у їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня.
У Верховній Раді рекомендують уряду пом'якшити обмеження карантину вихідного дня. Це питання нардепи мають розглянути на засіданні 17 листопада.
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