Також депутати планують з’ясувати у Кабміну причини запровадження карантину вихідного дня.

Верховна Рада України на засіданні у вівторок, 17 листопада, планує заслухати інформацію Кабміну про заходи протидії поширенню COVID-19.

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Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту.

Також депутати планують з’ясувати у Кабміну причини запровадження карантину вихідного дня та введених у зв'язку з ним обмежувальних заходів.

Крім того, Рада планує розглянути проект постанови, в якому пропонуватиме Кабміну пропонують скасувати рішення про карантин вихідного дня через негативний вплив на економіку країни.

Карантин вихідного дня

У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Він має діяти щосуботи та неділі з 14 до 30 листопада. Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.

Це викликало невдоволення серед власників та працівників «забороненого» на вихідні бізнесу.

Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що у їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня.

У Верховній Раді рекомендують уряду пом'якшити обмеження карантину вихідного дня. Це питання нардепи мають розглянути на засіданні 17 листопада.

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Автор: Ольга Робейко