Скоро війна в Європі буде реальністю не тільки для України, - Чалий

Дипломат наголосив, що для України було б доцільно ввійти у військовий блок з європейськими партнерами.

На сьогодні війна вже є глобальною і скоро для європейських країн вона стане реальністю. Про це сказав в ефірі Radio NV Валерій Чалий, український дипломат, голова правління українського кризового медіацентру, посол України в США у 2015-2019 роках.

"Війна, на мій погляд, вже з 2022-2023 років точно іде зовсім не в тому російсько-українському, скажемо, вимірі, який ми розглядаємо. Вона стала європейською. На мій погляд, досить недовго залишилось чекати, поки вона справді буде частиною реальної участі інших європейських країн, а не тільки України", - наголосив він.

За його словами, це вже глобальна війна і вона точиться в першу чергу між Сполученими Штатами і Китаєм за розподіл чи перерозподіл світу. При цьому додав, що в кожного є свої союзники, які намагаються не випасти із цього перерозподілу, зокрема, Росія підігрує Китаю, який багато в чому підпорядкував її.

Чалий зазначає, що міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову дуже важливо було показати своєму сюзерену, що РФ на його боці, а у відповідь хоче підтримки, тому й почав роздувати тему військову, військових блоків між європейськими партнерами.

"Він готує правильну інформаційну складову перед дійсно важливою зустріччю президента США і лідера Китаю КНР. І якщо вона відбудеться в терміни, які передбачені, це 14-15 травня, то звісно ця активність тепер зрозуміла", - додав він.

За його словами, Росії від Китаю потрібна політична – хоча б формальна нейтральність, як зараз, а не підтримка України, хоча по статуту ООН ми маємо право претендувати на підтримку КНР як

члена РДБ ООН, а також не потрібно забувати про Будапештський меморандум. При цьому додав, що Лаврову не хочеться, щоби після цієї зустрічі Китай почав коригувати свою позицію, бо ж Росії треба десь кредитуватися.

Чалий зазначає, що Україна по суті бере участь в перерозподілі глобальних ринків нафтопродуктів, їх експорту, підігруючи фактично США своїми ударами по підприємствах нафтової галузі.

Він зазначив, що оскільки Лаврову і росіянам не подобається створення військових блоків в Європі за участю України, то нам точно треба думати над такими питаннями. "Не бачу зараз передумов для розпаду НАТО в найближчий рік. В той же час не бачу проблем, чому країни, регіони, Україна не може створювати свої субрегіональні оборонні, безпекові об'єднання. Взагалі проблем немає жодних", - наголосив Чалий. За його словами, цілком нормальною була б співпраця в цьому аспекті, зокрема, як і зараз, з Великою Британією, з Німеччиною, з тією ж Норвегією та іншими європейськими країнами

Як повідомляв УНІАН, Вадим Сухаревський, Герой України, заступник командувача Оперативного командування "Схід", екс-командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України зазначав, що у питанні ймовірного нападу Росії на країни східного флангу НАТО потрібно розглядати різні сценарії і розробляти доктрини відповідно до них.

За його словами, цього виключати не можна, бо в росіян вистачить ресурсу для того, щоб це зробити, попри війну в Україні. При цьому зазначив, що повністю готової країни для відбиття агресії РФ, мабуть, немає.

