Чи нападе Росія на країни східного флангу НАТО: Сухаревський оцінив готовність Європи

На його думку, повністю готової до нападу країни не існує.

У питанні ймовірного нападу Росії на країни східного флангу НАТО потрібно розглядати різні сценарії і розробляти доктрини відповідно до них. Про це в інтерв’ю "24 каналу" сказав Вадим Сухаревський, Герой України, заступник командувача Оперативного командування "Схід", екс-командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України.

Відповідаючи на запитання щодо ймовірного нападу Росії на європейські країни, на країни східного флангу НАТО, він зауважив, що "при великому бажанні можна зробити багато чого".

"Застрягли вони в Україні, не застрягли. У них вистачить ресурсу для того, щоб це зробити. Все залежить від мети і від того завдання, яке вони перед собою ставлять, чого вони хочуть досягти", - сказав військовослужбовець.

На запитання, як він оцінює стан і готовність наших європейських партнерів до цього, Сухаревський сказав, що "принаймні північний напрямок - намагаються впроваджувати наш досвід і стараються".

"Чи готові вони? Тут все залежить від того, чи спрацює, п'ята поправка статуту НАТО. Авіація через годину, союзна підтримка і так далі", - зазначив він і додав, що все залежить від сценарію, який буде розіграний.

Так, за словами Сухаревського, потрібно розглядати різні сценарії і розробляти свої доктрини відповідно до абсолютно різних сценаріїв: починаючи від повномасштабного, закінчуючи гібридним вторгненням.

"Тому повністю готової країни, - я принаймні скептично ставлюсь до такого виразу, - мабуть, немає", - сказав він.

Якщо Росія нападе на Європу

Як повідомлялося, кілька тижнів тому агентство Reuters зазначало, що 10 країн Європи готують плани евакуації населення на випадок війни. Ініціатива враховує досвід повномасштабної війни в Україні.

До розробки таких планів долучилися Німеччина та Польща разом з іншими країнами-членами НАТО, такими як Естонія, Латвія, Литва, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Ісландія та Данія.

Видання Defense News із посиланням на нові дослідження, підготовані аналітичним центром Baltic Defense Initiative, що базується у Вільнюсі, зауважило, що Росія здатна змусити Литву капітулювати лише за 90 днів, навіть без введення військ на її територію.

