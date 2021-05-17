Питання щодо звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова ще обговорюється.

У фракції "Слуга народу" підтримують кандидатуру Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам під час засідання фракції повідомив народний депутат Денис Маслов.

"Остаточно його будуть затверджувати завтра в стінах парламенту... Що стосується фракції, я бачу велике схвалення цієї кандидатури", - сказав він і додав, що у Кубракова є "підтримка більшості абсолютна".

Водночас, фракція ще не обговорювала питання щодо призначення Олексія Любченка міністром економіки.

Наразі триває обговорення питання щодо відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

На засіданні фракції присутні голова парламенту Дмитро Разумков та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Кадрові зміни в уряді: що передувало

У п'ятницю, 14 травня, стало відомо, що до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від міністрів розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та інфраструктури Владислава Криклія.

Також, до ВР надійшло подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова з посади глави МОЗ. Натомість сам Степанов заявляє, що не писав заяву про відставку з посади глави МОЗ.

Кадрові питання запланували розглянути у вівторок, 18 травня, на позачерговому засіданні.

Сьогодні Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав відставку Степанова і запропонував парламенту визначитися з цим рішенням.

Сьогодні, 17 травня, фракція "Слуга народу" розглядає питання щодо відставки трьох міністрів: розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка, інфраструктури Владислава Криклія, а також подання від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

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Автор: Таня Поляковська