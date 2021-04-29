Також, крім чергового засідання ВР, відбудуться ще два позачергові.

Сьогодні Верховна Рада України на черговому засіданні призначатиме Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України.

Читайте такожКабмін звільнив Коболєва з посади глави "Нафтогазу", на його місце призначений ВітренкоЯк повідомляє кореспондент УНІАН, сьогодні відбудеться чергове пленарне засідання ВР та два позачергових засідання.

На черговому засіданні планується також розглянути законопроект "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" (№ 2683 і 2683-1) та щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення чорнобильців.

Крім того, передбачається внести зміни до закону "Про культуру" щодо загальних засад надання населенню культурних послуг та до закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом.

Також розглядатимуться законопроекти "Про державну реєстрацію геномної інформації людини" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони" (№ 2195).

О 16:00 розпочнеться перше позачергове засідання, де буде розглянуто проект постанови "Про звернення до Кабінету міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій" (№ 5382).

У порядку денному другого позачергового засідання, яке планують розпочати о 16:15, 19 питань. Серед них законопроекти, що стосуються реформи прокуратури, а також проект закону, яким передбачається дозволити поліції застосовувати електрошокери під час адміністративних порушень. Крім того, буде розглянуто низку законопроектів щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг та щодо удосконалення окремих аспектів декларування.

Планується включити до порядку денного і розглянути проекти законів про продовження надання українським авіакомпаніям перехідного періоду для переходу на використання літаків вітчизняного виробництва та про вдосконалення системи оскарження публічних закупівель.

Призначення Галущенка: що відомо

Напередодні, 28 квітня, комітет ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Галущенка на пост міністра енергетики.

Подання про призначення Германа Галущенка подав до Ради прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Автор: Надя Пришляк