Президент додав, що завдання українських дипломатів - зробити все для посилення сьомого санкційного пакету проти РФ.

Після Вінниці та інших терористичних ударів російські окупанти повинні відчути, що "значить справедлива відповідь на терор".

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Зокрема відчути завдяки санкціям. Звичайно, свою частину відповіді обов'язково забезпечать Збройні сили України. Спокійних ночей в окупантів не буде", - наголосив він.

Зеленський повідомив, що вже почалося встановлення всіх винних, причетних до удару по Вінниці.

"І на національному рівні, і на міжнародному рівні зробимо все, щоб абсолютно всі російські вбивці відповідали за скоєне", - додав він.

Зеленський також додав, що завдання українських дипломатів - зробити все для посилення сьомого санкційного пакету проти РФ.

"Сьогодні Європейський Союз оголосив перші деталі нового, сьомого санкційного пакету, який готується проти Російської Федерації, і завдання українських дипломатів – зробити все для посилення цього пакету", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня російські загарбники вдарили по Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх з акваторії Чорного моря.

За даними начальника Вінницької ОВА Сергія Борзова, станом на 12:00 15 липня до закладів охорони здоров'я звернулось 197 постраждалих від зазначених ракетних ударів: 110 отримали допомогу амбулаторно, 80 залишаються на стаціонарному лікуванні. Загинули 23 людини, серед яких 3 дітей.

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