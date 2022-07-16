Після Вінниці та інших терористичних ударів російські окупанти повинні відчути, що "значить справедлива відповідь на терор".
Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
"Зокрема відчути завдяки санкціям. Звичайно, свою частину відповіді обов'язково забезпечать Збройні сили України. Спокійних ночей в окупантів не буде", - наголосив він.
Зеленський повідомив, що вже почалося встановлення всіх винних, причетних до удару по Вінниці.
"І на національному рівні, і на міжнародному рівні зробимо все, щоб абсолютно всі російські вбивці відповідали за скоєне", - додав він.
Зеленський також додав, що завдання українських дипломатів - зробити все для посилення сьомого санкційного пакету проти РФ.
"Сьогодні Європейський Союз оголосив перші деталі нового, сьомого санкційного пакету, який готується проти Російської Федерації, і завдання українських дипломатів – зробити все для посилення цього пакету", - наголосив він.
Як повідомляв УНІАН, 14 липня російські загарбники вдарили по Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх з акваторії Чорного моря.
За даними начальника Вінницької ОВА Сергія Борзова, станом на 12:00 15 липня до закладів охорони здоров'я звернулось 197 постраждалих від зазначених ракетних ударів: 110 отримали допомогу амбулаторно, 80 залишаються на стаціонарному лікуванні. Загинули 23 людини, серед яких 3 дітей.