Сьогодні міноборони країни-окупанта заявило про знищення у Будинку офіцерів у Винниці керівного складу Повітряних сил.

Російські окупанти змінюють версії, куди стріляли у Вінниці.

Як повідомляє у Facebook командування Повітряних сил Збройних сил України, одразу після ракетного удару по Вінниці пропагандисти заявили про знищення групи націоналістів у Будинку офіцерів. "Згодом була заява про знищений там склад боєприпасів. Вже сьогодні міноборони країни-окупанта заявляє про знищення керівного складу Повітряних сил…", - йдеться у повідомленні.

Також у командуванні зазначають, що фейковість таких заяв стає зрозумілою, коли йдеться про "їхню статистику, де вони говорять про втрати українського війська. Вони уже "знищили", як мінімум, три українських армії...".

В повідомленні сказано, що ракети "Калібр", які влучили по площі Перемоги у Вінниці, призвели до серйозних руйнувань інфраструктури, зокрема, постраждав й Будинок офіцерів, що "де-юре належав Повітряним силам, а де-факто був культурним закладом усього міста, де проводилися найбільші концерти українських зірок, де працювали десятки дитячих гуртків, спілок та громадських організацій, тут були студії звукозапису, кафе та відділення "Приватбанку".

Також повідомляється, що саме в день підступного ракетного удару в Будинку офіцерів мала виступати українська співачка "Роксолана", тому постраждали два члена її команди – один загинув, за життя іншого борються лікарі. Командування повітряних сил не виключає, що ракетний удар планувався по концертній залі, яка вміщає близько тисячі глядачів.

Також зазначається, що після ракетного удару по Вінниці російський "агітпром" продовжує зловтішатися на кістках загиблих, бо "загинули десятки мирних мешканців, серед яких – діти, десятки людей пропали безвісти, десятки в лікарнях у важкому стані".

Як повідомляв УНІАН, 14 липня російські загарбники вдарили по Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх з акваторії Чорного моря.

За даними начальника Вінницької ОВА Сергія Борзова, станом на 12:00 15 липня до закладів охорони здоров'я звернулось 197 постраждалих від зазначених ракетних ударів: 110 отримали допомогу амбулаторно, 80 залишаються на стаціонарному лікуванні.

Загинули 23 людини, серед яких 3 дітей.