Усього росіяни запустили п'ять ракет. Уламки збитих "Калібрів" знайшли біля Вінниці.

Українські військові показали уламки двох російських ракет, які вдалося збити під час ракетного удару по Вінниці.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ на сторінці в Facebook.

Зазначається, що усього росіяни запустили п'ять ракет. Уламки збитих "Калібрів" знайшли біля Вінниці.

"Знайдено уламки ракет, збитих 14 липня протиповітряною оброною поблизу Вінниці. Знищено дві з п'яти ракет морького базування типу "Калібр". На жаль, лише дві", - йдеться в повідомленні.

Удар по вінниці - що відомо

Як повідомляв УНІАН, зранку 14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Загалом пошкоджено понад 50 будівель різного призначення та більш як 40 автомобілів.

За останніми даними, загинули 23 людини (із них троє дітей), а близько 115 потерпілих звернулися по допомогу до медичних закладів, із них госпіталізовано 52 (34 - у тяжкому стані) включно із трьома дітьми. Зниклими безвісти вважалися 42 особи.

В командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

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