Постановою детектива НАБУ від 1 лютого досудове розслідування було зупинено у зв’язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародної співпраці.

Вищий антикорупційний суд скасував постанову детектива Національного антикорупційного бюро про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

Як повідомляє прес-служба суду, відповідне рішення 16 лютого ухвалила слідча суддя ВАКС.

Зазначається, що постановою детектива НАБУ від 1 лютого досудове розслідування було зупинено у зв’язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародної співпраці.

У суді наголошують, що за п.3 ч.1 ст. 280 КПК України досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо виникла необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

"Зі змісту оскаржуваної постанови неможливо встановити мотивування необхідності звернення із запитом про міжнародну правову допомогу у цьому кримінальному провадженні. Фактично вказана постанова складається з фабули кримінального правопорушення і одного речення щодо виконання усіх необхідних і можливих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а також наявності необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва", - пояснили у ВАКС.

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Разом з тим, відповідно до вимог КПК України, мотивувальна частина повинна містити відомості про зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови, про мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу.

Наголошується, що оскільки постанова детектива є процесуальним рішенням в конкретному кримінальному провадженні з визначеним предметом доказування, постанова про зупинення кримінального провадження має містити відомості, релевантні обставинам кримінального правопорушення і викладеним у підозрі.

"Детектив у судовому засіданні не надав матеріалів запиту, які б дали слідчому судді можливість встановити його співвідношення з обставинами кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа. Слідчий суддя відхилила аргумент детектива про неможливість долучити матеріали запиту до матеріалів скарги з огляду на таємницю досудового розслідування, оскільки положення ст. 222 КПК України не спростовують засади змагальності кримінального провадження, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом (ч. 1 ст. 22 КПК України), також обов’язку детектива обґрунтувати постановлені ним рішення (ч. 5 ст. 110 КПК України) та мотивувати постанову про зупинення досудового розслідування (ч. 4 ст. 280 КПК України)", - додали у суді.

Зважаючи на це, слідчий суддя скасувала постанову детектива НАБУ про зупинення досудового розслідування.

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Автор: Антоніна Доломанжи