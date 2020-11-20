В апеляційному суді вважають, що ухвала слідчого судді Печерського районного суду Києва про заочний арешт Януковича є «незаконною», «необґрунтованою» та «невмотивованою».

Київський апеляційний суд пояснює скасування ухвали про заочний арешт колишнього президента Віктора Януковича у справі про масові розстріли людей 18-20 лютого 2014 року недоведеністю факту оголошення його у міжнародний розшук.

Про це повідомляє прес-служба суду.

«Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва є незаконною, необґрунтованою та невмотивованою, що винесена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону», - стверджують у Київському апеляційному суді.

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Скасовуючи ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва, Київський апеляційний суд виходив із того, що «прокурором не доведено факт оголошення підозрюваного Януковича В.Ф. у міжнародний розшук, як того вимагають положення ч. 6 ст. 193 КПК України».

У Київському апеляційному суді вказали, що, звертаючись до судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу до Януковича у вигляді тримання під вартою, слідчий лише посилався на наявність постанови старшого слідчого про оголошення Януковича у міжнародний розшук.

«Однак в порушення вимог ст. 281 КПК України слідчим не долучено витягу, який би містив відомості про те, що Янукович В.Ф. оголошений в міжнародний розшук на підставі цієї постанови. Не надано такого витягу прокурором слідчому судді місцевого суду та суду апеляційної інстанції», - заявили в суді.

«В долучених до клопотання слідчого матеріалах міститься повідомлення Офісу з юридичних питань Генерального секретаріату Інтерполу про прийняті рішення за результатами розгляду клопотання Робочого апарату Укрбюро Інтерполу щодо оголошення у міжнародний розшук українських екс-високопосадовців та пов’язаних з ними осіб, в якому зазначено, що інформація відносно Януковича В.Ф. буде видалена із баз даних Інтерполу, оскільки підпадає під дію статті 3 Статуту Інтерполу як така, що має переважно політичний характер. Про наявність такого рішення Офісу з юридичних питань Генерального секретаріату Інтерполу слідчий та прокурор були безперечно обізнані», - пояснили в суді.

Разом з тим, колегія суддів суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду ухвали слідчого судді Печерського райсуду Києва дійшла висновку про обґрунтованість підозри у вчиненні Януковичем кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Суд над Януковичем: що відомо

24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни, засудивши його до 13 років позбавлення волі. Разом з тим, суд не визнав доведеною провину екс-президента в посяганні на територіальну цілісність України.

Янукович не брав участі у судовому процесі. Після втечі з України в лютому 2014 року він проживає в Росії.

12 травня 2020 року Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу Януковичу у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави.

Янукович підозрюється в організації шляхом перевищення влади переслідувань та вбивств учасників масових акцій протесту 18-20 лютого 2014 року у Києві та інших містах України.

16 листопада Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича в рамках розслідування справи про масові вбивства 18-20 лютого 2014 року. Також суд призначив новий розгляд в суді першої інстанції клопотання слідчого про обрання Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Костянтин Гончаров