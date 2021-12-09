Впливові американські сенатори Джин Шахін, Роберт Портман, Кріс Мьорфі та Річард Дурбін підтримують бачення України стосовно виконання Мінських домовленостей.

Сенатори Сполучених Штатів Америки не підтримують російську трактовку виконання Мінських угод.

Про це народний депутат від фракції "Слуга народу" Євген Чернєв повідомив у соціальній мережі Facebook в рамках візиту делегації українських депутатів до Вашингтону.

Він розповів про запевнення членів Сенату США від Демократичної і Республіканської партій Джин Шахін, Роберта Портмана, Кріса Мьорфі та Річарда Дурбіна.

"США навіть не розглядають варіант виконання Україною Мінських угод у російській трактовці", - повідомив Чернєв.

Читайте такожПереговори Зеленського та Байдена: названо орієнтовний час"Таким чином, ми можемо розраховувати на те, що наші американські союзники будуть підтримувати наші умови. Спочатку припинення вогню, відведення російських військ з Донбасу та відновлення Україною контролю за кордоном і лише потім - вибори", - наголосив Чернєв.

Крім того, американські сенатори підтримали українську позицію щодо необхідності стримування Росії та зміцнення обороноздатності України і погодилися з важливістю посилення оборонного потенціалу України системами ППО та ПРО, а також розвитку українського флоту.

"Особливо важливим для нас також є те, що американці налаштовані й надалі нарощувати зусилля для консолідації Заходу на підтримку України та стримування Росії", - заявив Чернєв.

Мінські угоди

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про неприйнятність перегляду Мінських угод.

Глава МЗС РФ вкотре повторив пропагандистські тези Кремля про "внутрішньоукраїнську кризу", яку нібито можна врегулювати шляхом прямого діалогу Києва та проросійських бойовиків.

При цьому він знову не сказав, що саме Росія розпочала війну на Донбасі і продовжує постачати озброєння та бойовиків, які порушують режим припинення вогню.

Автор: Віталій Саєнко