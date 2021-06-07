16 червня Байден планує зустрітися в Женеві з Путіним / фото REUTERS

Президент США Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що США гарантують Україні максимальні гарантії її безпеки у питанні добудови газопроводу "Північний потік-2".

Про це УНІАН розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Володимир Зеленський заявив, що російський газопровід - цілком конкретний прояв шантажу глобального рівня.

"Президент Байден в свою чергу підтвердив безпекові гарантії для України в максимально широкому сенсі цього слова", - розповів Подоляк. 

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В Офісі президента відзначили, що загалом розмова була дуже змістовною, дуже конкретною і тривала довше, ніж було заплановано. 

“Обговорили увесь спектр актуальних тем – війну на Донбасі, інтеграцію в НАТО, реформування України, політику деолігархізації в Україні. Ключове: президент Байден запросив президента Зеленського відвідати Вашингтон вже у липні. Тож, контакти між президентам продовжаться і в форматі особистої зустрічі”, - резюмував радник керівника ОП.

Володимир Зеленський у Twitter повідомив, що чекає зустрічі з Байденом у липні. 

Зустріч Байдена та Путіна 

  • У середу Джо Байден відправиться у своє перше закордонне турне в статусі президента США. Він зустрінеться з союзниками по НАТО, лідерами G7 і керівництвом Євросоюзу.
  • 16 червня президент США планує зустрітися в Женеві з президентом РФ Володимиром Путіним. Він має намір обговорити  з ним питання європейської безпеки (зокрема - війну в Україні) і недоторканність суверенітету США.
  • Сьогодні він запросив президента України Володимира Зеленського цього літа відвідати Білий дім.

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Автор: Костянтин Гончаров