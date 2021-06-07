Президент США Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що США гарантують Україні максимальні гарантії її безпеки у питанні добудови газопроводу "Північний потік-2".
Про це УНІАН розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Володимир Зеленський заявив, що російський газопровід - цілком конкретний прояв шантажу глобального рівня.
"Президент Байден в свою чергу підтвердив безпекові гарантії для України в максимально широкому сенсі цього слова", - розповів Подоляк.
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В Офісі президента відзначили, що загалом розмова була дуже змістовною, дуже конкретною і тривала довше, ніж було заплановано.
“Обговорили увесь спектр актуальних тем – війну на Донбасі, інтеграцію в НАТО, реформування України, політику деолігархізації в Україні. Ключове: президент Байден запросив президента Зеленського відвідати Вашингтон вже у липні. Тож, контакти між президентам продовжаться і в форматі особистої зустрічі”, - резюмував радник керівника ОП.
Володимир Зеленський у Twitter повідомив, що чекає зустрічі з Байденом у липні.
Дякую @POTUS@JoeBiden за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім @WhiteHouse у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та #США— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2021
Зустріч Байдена та Путіна
- У середу Джо Байден відправиться у своє перше закордонне турне в статусі президента США. Він зустрінеться з союзниками по НАТО, лідерами G7 і керівництвом Євросоюзу.
- 16 червня президент США планує зустрітися в Женеві з президентом РФ Володимиром Путіним. Він має намір обговорити з ним питання європейської безпеки (зокрема - війну в Україні) і недоторканність суверенітету США.
- Сьогодні він запросив президента України Володимира Зеленського цього літа відвідати Білий дім.
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