Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом.

Президент США Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що США гарантують Україні максимальні гарантії її безпеки у питанні добудови газопроводу "Північний потік-2".

Про це УНІАН розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Володимир Зеленський заявив, що російський газопровід - цілком конкретний прояв шантажу глобального рівня.

"Президент Байден в свою чергу підтвердив безпекові гарантії для України в максимально широкому сенсі цього слова", - розповів Подоляк.

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В Офісі президента відзначили, що загалом розмова була дуже змістовною, дуже конкретною і тривала довше, ніж було заплановано.

“Обговорили увесь спектр актуальних тем – війну на Донбасі, інтеграцію в НАТО, реформування України, політику деолігархізації в Україні. Ключове: президент Байден запросив президента Зеленського відвідати Вашингтон вже у липні. Тож, контакти між президентам продовжаться і в форматі особистої зустрічі”, - резюмував радник керівника ОП.

Володимир Зеленський у Twitter повідомив, що чекає зустрічі з Байденом у липні.

Дякую @POTUS@JoeBiden за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім @WhiteHouse у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та #США — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2021

Зустріч Байдена та Путіна

У середу Джо Байден відправиться у своє перше закордонне турне в статусі президента США. Він зустрінеться з союзниками по НАТО, лідерами G7 і керівництвом Євросоюзу.

16 червня президент США планує зустрітися в Женеві з президентом РФ Володимиром Путіним. Він має намір обговорити з ним питання європейської безпеки (зокрема - війну в Україні) і недоторканність суверенітету США.

Сьогодні він запросив президента України Володимира Зеленського цього літа відвідати Білий дім.

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Автор: Костянтин Гончаров