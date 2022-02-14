У Білому домі готуються вивести весь американський персонал зі столиці.

У Білому домі планують відкликати всіх своїх дипломатів, які все ще залишаються в посольстві в Києві.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє американська телекомпанія CBS.

"Стало відомо, що адміністрація Байдена готується вивести весь американський персонал з Києва в найближчі 24-48 годин", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ також з посиланням на джерела повідомляли, що співробітники американського посольства, що залишилися в Україні, можуть переїхати до Львова, проте зараз журналісти не уточнюють - чи йдеться про повну евакуацію з країни або про тимчасовий переїзд посольства.

Нагадаємо, також сьогодні чергові два літаки з боєприпасами прибули в Україну зі Сполучених Штатів Америки.

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