Найближчими днями США і Німеччина оголосять про угоду, що вирішує суперечку з приводу російського газопроводу "Північний потік-2".
Про це пише Reuters з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.
Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель не змогли врегулювати розбіжності з приводу трубопроводу в ході зустрічі минулого тижня, але погодилися, що Москві не можна дозволяти використовувати енергію як зброю проти своїх сусідів.
США стурбовані, що будівництво трубопроводу збільшить залежність Європи від російського газу і може позбавити Україну транзитних зборів.
Читайте такожОБСЄ поміняла представника в Україні: що про нього відомоЗа словами одного з джерел, результат переговорів "виглядає непогано".
Очікується, що рішення буде прийнято найближчими днями.
Друге джерело повідомило, що обидві сторони близькі до угоди, яка повинна запобігти відновленню санкцій США проти компанії Nord Stream 2 AG.
"Північний потік-2"
Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
Будівництво газопроводу в обхід України планували завершити до кінця 2019 року разом з уже існуючим "Північним потоком-1".
Його спорудження призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.
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