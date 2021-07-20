Одне з джерел заявило, що угода "виглядає непогано".

Найближчими днями США і Німеччина оголосять про угоду, що вирішує суперечку з приводу російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це пише Reuters з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель не змогли врегулювати розбіжності з приводу трубопроводу в ході зустрічі минулого тижня, але погодилися, що Москві не можна дозволяти використовувати енергію як зброю проти своїх сусідів.

США стурбовані, що будівництво трубопроводу збільшить залежність Європи від російського газу і може позбавити Україну транзитних зборів.

Читайте такожОБСЄ поміняла представника в Україні: що про нього відомоЗа словами одного з джерел, результат переговорів "виглядає непогано".

Очікується, що рішення буде прийнято найближчими днями.

Друге джерело повідомило, що обидві сторони близькі до угоди, яка повинна запобігти відновленню санкцій США проти компанії Nord Stream 2 AG.

"Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Будівництво газопроводу в обхід України планували завершити до кінця 2019 року разом з уже існуючим "Північним потоком-1".

Його спорудження призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

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Автор: Людмила Жерновська