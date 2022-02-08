Жодні чутки не зможуть вбити клин в міцні відносини Києва та Берліна, зазначили в українському МЗС.

У Міністерстві закордонних справ України назвали недійсними твердження про скасування зустрічі президента Володимира Зеленського і міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок через "Північний потік-2".

Про це у коментарі УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Жодні чутки, анонімні джерела та конспірологічні теорії не зможуть вбити клин в міцні відносини України та Німеччини. Твердження про те, що зустріч президента України та глави МЗС Німеччини не відбулася, аби надіслати певний політичний сигнал, не відповідають дійсності", – заявив Ніколенко.

За його словами, "завдяки втіленню стратегії мережевої дипломатії нині Київ перетворився на світовий дипломатичний центр".

"Велика кількість іноземних гостей зараз відвідує Україну, аби продемонструвати солідарність на тлі агресивних дій РФ. Паралельно вібувається багато телефонних розмов та інших контактів. Президент Володимир Зеленський має надзвичайно насичений графік, який окрім міжнародної частини також включає координацію багатьох важливих процесів внутрішнього життя України", – додав речник МЗС.

Читайте такожБлокада поставок зброї Німеччиною: посол України поділився звинуваченнями у бік члена БундестагуВін нагадав, що під час минулого візиту до Києва Бербок 17 січня президент України провів з нею продуктивну зустріч.

"За підсумками переговорів міністрів закордонних справ Дмитра Кулеби та Анналени Бербок Україна та Німеччина досягли практичних домовленостей задля активізації взаємодії з низки важливих питань двостороннього порядку денного. І ми не дозволимо завадити нашому партнерству", – наголосив Ніколенко.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що 7 лютого Зеленський і Бербок не провели зустріч через нібито небажання нового німецького уряду відмовитися від газового проекту "Північний потік-2".

Нагадаємо, 7 лютого було скасовано зустріч Анналени Бербок та Володимира Зеленського.

Пізніше Бербок пояснила причину змінами в графіку візиту. Зокрема, спочатку планувався спільний візит Бербок і глави МЗС Франції Жан-Іва Ле Дріана до Києва, але через неприїзд Ле Дріана плани змінилися.

Раніше передбачалося, що глави МЗС Німеччини й Франції 7-8 лютого разом відвідають Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: