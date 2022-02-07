Натомість Анналена Бербок зустрінеться з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Зустріч федерального міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок і президента України Володимира Зеленського, яку планувалося провести у Києві сьогодні, 7 лютого, не відбудеться.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

Як зазначають джерела, тепер планується зустріч Бербок із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Причиною, чому не відбудеться зустріч Зеленського і Бербок, названо труднощі, пов'язані із графіком.

Читайте такожГлава МЗС Німеччини не підтримала постачання зброї УкраїніЯк повідомляв УНІАН, Бербок 7-8 лютого перебуватиме в Україні на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Кулеба і Бербок проведуть переговори, ключовими темами яких стануть координація зусиль в рамках "нормандського формату", втілення комплексного пакету стримування Росії, розвиток торговельних відносин, зміцнення енергетичної безпеки, активізація діалогу щодо історичної відповідальності Німеччини перед Україною.

Також під час візиту глава МЗС Німеччини планує відвідати лінію розмежування на Донбасі, аби ознайомитися з актуальною безпековою ситуацією в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

Візит в Україну Бербок розпочала з відвідання Національного музею Голодомору-геноциду.

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