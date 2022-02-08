Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини 7-8 лютого перебуває з візитом в Україні.

Запланована на понеділок зустріч міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок і президента України Володимира Зеленського була скасована через позицію Берліна щодо постачання зброї ЗСУ і "Північного потоку-2".

Про це повідомляє CNN з посиланням на поінформовані джерела.

7 лютого Бербок на прес-конференції з українським колегою Дмитром Кулебою пояснила причину скасування зустрічі з Зеленським змінами в графіку.

"Ми планували зустрітися з президентом України, а зараз змінилися плани поїздки, французька сторона змінила ці плани", - сказала вона.

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Однак, за словами співрозмовників телеканалу, близьких до українського уряду, зустріч не відбулася через небажання Німеччини відмовлятися від проекту "Північний потік-2" у разі вторгнення Росії в Україну.

Серед причин такого рішення джерело також назвало відмову Німеччини надавати смертоносну військову допомогу Збройним силам України.

Телеканал зауважує, що на підсумковій прес-конференції з Байденом у Вашингтоні канцлер ФРН Олаф Шольц відмовився навіть називати проект та не взяв на себе зобов’язання зупинити сертифікацію "труби Путіна" у разі повномасштабного нападу РФ.

Глава німецького уряду 7 лютого заявив у Вашингтоні, що "Росія заплатить високу ціну в разі агресії". Водночас американський лідер Джо Байден наголосив, що США зупинять сертифікацію газопроводу, якщо Москва обере подальшу ескалацію на російсько-українському прикордонні.

Саме Німеччина активно виступала за будівництво російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2" усупереч позицій багатьох країн Європи про те, що російська труба є стратегічним інструментом політичного впливу Путіна й у майбутньому загрожує ЄС енергетичною залежністю від Росії.

Зараз сертифікація газопроводу призупинена через виявлені порушення німецького і європейського законодавства.

З огляду на спровоковану Кремлем кризу на російсько-українському кордоні доля "ПП-2" невідома.

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