Депутати отримують грошові надбавки за звання, зокрема й нардеп від "ОПЗЖ" Козак, підозрюваний у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Найбільша кількість народних депутатів, які мають науковий ступінь, – у фракцій "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - за життя".

Про це йдеться в повідомленні руху "Чесно" на основі відповіді Апарату Верховної Ради щодо переліку депутатів у Верховній Раді ІХ скликання, які мають такі звання та отримують грошові надбавки.

У повідомленні сказано, що загалом у Верховній Раді ІХ скликання станом на грудень 2020 року:

науковий ступінь доктора наук мають 35 народних депутатів,

кандидата наук (доктора філософії) — 73 депутати (найбільше — юридичних та економічних наук),

почесне звання “заслужений” (юрист, економіст, журналіст, лікар, будівельник, працівник сільського господарства, сфери послуг тощо) мають 35 депутатів.

23 депутати є викладачами, доцентами, професорами або ж ректорами.

У русі "Чесно" зазначають, що найбільша кількість депутатів, які мають науковий ступінь, у фракції “Слуга народу” — 32, на другому місці "ОПЗЖ" — 12, найменше — чотири депутати — у депутатській групі “За майбутнє” та позафракційні.

Найбільша кількість депутатів зі званням “заслужений” також у фракцій “Слуга народу” та "ОПЗЖ" — вісім осіб, більшість із них — заслужені юристи.

Зокрема, народний депутат фракції "ОПЗЖ" Віктор Медведчук (підозрюваний у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму - УНІАН), є дійсним членом (академіком) Національної академії правових наук України, у 1996 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему “Конституційний процес в Україні: організація державної влади і місцевого самоврядування”, у 1997 році — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему “Сучасна українська національна ідея і актуальні питання державотворення”. Науковий ступінь доктора юридичних наук він отримав у 1997 році, а вчене звання професора — у 2001 році. Медведчук обраний дійсним членом (академіком) Академії правових наук України у 2000 році. В цей час він працював заступником голови Верховної Ради ІІІ скликання. У науковому доробку Медведчука – 65 наукових праць.

Надбавки за звання

У русі "Чесно" зазначають, що наявність певного звання у народного депутата не означає, що він автоматично отримуватиме надбавку до свого окладу. "Це залежить від низки факторів. Наразі у Верховній Раді ІХ скликання трохи більше чверті депутатів отримують надбавку за вчений ступінь чи почесне звання, а 20 депутатів отримують подвійну надбавку", - йдеться в повідомленні. Також зазначається, що згідно з розпорядженням голови Верховної Ради Дмитра Разумкова від 14 січня 2020 року № 99-к “Про оплату праці народних депутатів України у 2020 році”, встановлена доплата за науковий ступінь: кандидата наук (доктора філософії) — 15% посадового окладу; доктора наук — 25%; за почесне звання “заслужений” — 20%; за почесне звання “народний” — 40%.

Також у повідомленні сказано, що в 2021 році посадові оклади Верховної Ради виглядають так:

голова Верховної Ради — 27 тис. 240 гривень (12 мінімумів);

перший заступник — 26 тис. 105 гривень (11,5 мінімумів);

заступник — 24 тис. 970 гривень (11 мінімумів);

голова комітету, спецкомісії, фракції чи групи — 23 тис. 835 гривень (10,5 мінімуму);

перший заступник, заступник голови комітету, заступник голови спецкомісії, секретар комітету, заступник голови депутатської фракції чи групи, голова підкомітету комітету — 23 тис. 381 гривня (10,3 мінімуму);

член комітету — 22 тис. 770 гривень (10,0 мінімуму).

"У пересічного депутата — члена комітету надбавка складе 3 тис. 415,5 грн на місяць. Таку суму отримуватиме депутат Ілля Кива ("ОПЗЖ") — за умови, що він остаточно пройде процедуру отримання звання кандидата наук із державного управління. До кінця роботи Верховної Ради ІХ скликання вона становитиме майже 110 тис. гривень", - зазначають в русі "Чесно".

Також повідомляється, що заступник голови фракції «Слуга народу» Микола Тищенко має звання заслужений працівник сфери послуг та отримує надбавку.

Загалом надбавку за почесне звання отримують понад 100 депутатів, серед них: лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко, екс-кандидат у мери Києва Ірина Верещук ("СН"), депутати Андрій Деркач, депутат Олександр Качура, голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, голова комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич, голова “Голосу” Кіра Рудик, депутат Антон Яценко та інші.

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Також у повідомленні сказано, що у Верховній Раді поточного скликання є депутати, які отримують надбавки і за почесне звання, і за вчений ступінь. Більшість із них – представники фракції "ОПЗЖ", зокрема депутат Тарас Козак (підозрюваний у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму - УНІАН), є кандидатом економічних наук та заслуженим економістом України, Юрій Павленко — заслужений працівник фізичної культури і спорту та кандидат філософських наук, колишній суддя Конституційного суду і теперішній депутат Василь Німченко — заслужений юрист України та кандидат юридичних наук. Проте серед депутатів, що мають подвійну надбавку, є і представники інших фракцій парламенту, наприклад “Європейській солідарності”: Петро Порошенко — заслужений економіст України та кандидат юридичних наук, Руслан Князевич також є заслуженим юристом і кандидатом юридичних наук.

У русі "Чесно" повідомляють, що в “Слузі народу” подвійну надбавку отримує брат заступника голови ВР Микола Стефанчук, він також заслужений юрист і кандидат юридичних наук. Аналогічні звання та надбавки має депутат від “Батьківщини” Анжеліка Лабунська. У депутатській групі “Довіра” депутат кількох скликань, мажоритарник із Вінниччини Микола Кучер отримує надбавки за звання заслуженого працівника сільського господарства та кандидата сільськогосподарських наук.

Ілля Кива захистив дисертацію: що відомо

26 квітня народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива захищав кандидатську дисертацію. Він претендував на ступінь кандидата наук з державного управління.

Повідомлялося, що на захист дисертації Киви не пускали журналістів "без акредитації". Окрім того, троє чоловіків у чорному одязі блокували вхід до аудиторії в Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості, де Кива захищався.

За даними руху "Чесно", Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю право.

Також він навчався у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка (педагог-психолог) та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі (кваліфікація технік-механік).

Захист тривав з 10 до 13 години. Члени комісії проголосували одностайно: 13 - за, 0 - проти.

Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива подякував журналістам, які витратили свій час на висвітлення цієї події, та зазначив, що не сподівався на такий ажіотаж. На думку нардепа, тепер "наукова спільнота стала сильнішою".

Однак ЗМІ з'ясували, що депутат додав до своєї дисертації довідку з підробленим підписом і зазначив конференції, в яких не брав участі.

Наукового керівника Киви, Володимира Гурковського, який допомагав депутату з дисертацією, звільнили з роботи.

Після затвердження МОН результатів Ілля Кива отримуватиме 15% надбавки до зарплати за науковий ступінь.

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Автор: Надя Пришляк