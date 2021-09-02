У відставку можуть відправити очільників Мінстратегпрому, Мінсоцполітики та Міноборони.

Восени Рада може відправити у відставку відразу трьох міністрів - кадрові зміни в Кабміні раніше допустили в провладній "Слузі народу".

За словами нардепа від правлячої партії Юрія Камельчука, йдеться про віце-прем'єра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, очільників Міноборони та Мінсоцполітики Андрія Тарана й Марину Лазебну. Про це Камельчук повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Сказати точно, чи будуть відставки, Камельчук не зміг, пояснивши, що поки ще немає відповідного подання прем'єра. "Засідання фракції може відбутися в будь-який момент після 6 вересня", - уточнив депутат.

За його словами, до вищевказаних міністрів є певні претензії.

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"Претензії у фракції по Уруському - мало руху, мало енергії. Стратегічні галузі промисловості не отримали певного поштовху, плюс конфлікти з головою економічного комітету. Дмитро Наталуха навіть кілька разів ініціював збір підписів за відставку Уруського. По Лазебній і Тарану - інші причини. У Тарана - особисті конфлікти з колегами у військовій сфері. По Лазебній, думаю, це пов'язано з якимись питаннями соціального характеру, які не були вирішені вчасно, зокрема, гаряче питання - субсидії", - сказав Камельчук.

Раніше глава "Слуги народу" прокоментував можливість відставки Кличка з посади голови КМДА.

Автор: Юрій Годован